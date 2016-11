Zijad Krnjić

Direktor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Zijad Krnjić u intervjuu za Faktor otkriva da je Federalna vlada odobrila obnovu tendera za revolving kredit, koji je posljednjih mjeseci donio značajno poboljšanje u isplati penzija.

Govoreći o uplati doprinosa kaže kako je za posljednjih devet mjeseci evidentno povećanje prihoda od doprinosa za 2,2 posto. Međutim, ukazuje da se nastavlja negativna praksa javih preduzeća i ustanova da ne uplaćuju doprinose, te da je samo njihov dug oko pola miliona KM.



- Vlada je odobrila obnovu revolving kredita. Tender je već raspisan i trajat će 45 dana. Tražili smo revolving kredit od 80 miliona KM i nadamo se da će ovaj put banke odobriti veći iznos, od sadašnjih 63 miliona KM. Očekujemo da će to biti između 65 i 80 miliona KM. Revolving kredit znači da mi koristimo onoliko koliko nam treba do iznosa maksimalnog i vraćamo po prilivu sredstava. To je aranžman koji je fleksibilan. Svrha zaduživanja je zbog neplaćanja doprinosa, da penzioneri to ne nose na svojim plećima, a nosili su. I ove godine smo bili u prilično teškoj situaciji - objašnjava Krnjić za "Faktor".



(FENA)