U istom tenderu za gradnju autoputa od Počitelja do Zvirovića, podijeljenom na dva dijela, Autoceste Federacije proglasile su firme Hering i Viadukt najboljim ponuđačem u jednom i ponuđačem koji nije finansijski sposoban za drugi, jeftiniji, dio tendera. Nizom odluka donošenih tokom nekoliko mjeseci, Autoceste su diskvalifikovale Hering u korist drugorangiranog Euro-asfalta

U tenderu za izgradnju dijela autoputa kod Počitelja, vrijednom 200 miliona maraka, Autoceste Federacije su konzorcij Hering-Viadukt u jednom dijelu tendera diskvalifikovale zbog lošeg poslovanja a već u drugom ih proglasili najboljim ponuđačem! - pokazuju dokumenti u koje je Žurnal imao uvid.



PODJELA 200 MILIONA



Konzorcij u kojem su domaća kompanija Hering i hrvatski Viadukt, komisija za provođenje javne nabavke smatra najboljim ponuđačem za gradnju zahtjevnog mosta kod Počitelja vrijednog oko 90 miliona maraka. U drugom dijelu istog tendera za gradnju više od 11 kilometara autoputa, ista komisija je dodatnim provjerama ocijenila da ovaj konzorcij ne posluje dovoljno dobro da dobije podjednako vrijedan projekat!



Hronologija događaja pokazuje da su dvije firme imale različite kriterije što je u konačnici diskvalifikovalo Hering čiji je već gotovo siguran posao dobio Euro-asfalt.



Tender za gradnju autoputa od Počitelja do Zvirovića pokrenut u augustu 2015. godine zatvoren je otvaranjem ponuda brojnih kompanija u oktobru 2015. godine. Autoceste Federacije, na čijem je čelu tada još uvijek bio Ensad Karić, su odlučile tender vrijedan gotovo 200 miliona maraka podijeliti na dva dijela. Prvi dio tendera odnosno takozvani LOT 1 odnosio se na izgradnju mosta dugog gotovo kilometar. Drugi je dio tendera gradnja oko 11 kilometara autoputa i spajanje sa mostom.



Krajem oktobra 2015. godine otvorene su ponude a konzorcij Hering-Viadukt imao je najnižu cijenu za oba dijela tendera.



Hering je na svojoj internet stranici krajem oktobra 2010. godine ponosno objavio da su njihove ponude u oba dijela tendera najpovoljnije.



Do kraja izbora pobjednika tendera, što je trajalo duže od pola godine, Autoceste će donijeti nekoliko odluka protiv Heringa i diskvalifikovati ih iz dijela tendera što će omogućiti Euro-asfaltu da kao drugi najpovoljniji ponuđač na tenderu na njemu na kraju pobijedi.



Komisija za provođenje postupka u Autocestama počela je aktivno raditi na izboru najbolje kompanije tek 2016. godine. Članovi komisije pravdali su se činjenicom da su tri ista člana imenovana u tri različite komisije za tendere u kojima je otvaranje ponuda bilo isti dan, pokazuju dokumenti koje je Žurnal imao uvid. Na čelu Autocesta već je tada na mandat od šest mjeseci bio imenovan Jasmin Bučo. On je u februaru 2016. godine imenovao novu komisiju za izbor najbolje kompanije za gradnju novih kilometara autoceste, nakon što je prva komisija svoj posao radila već četiri mjeseca.



Umjesto uobičajne procedure u kojoj se prijave ocjenjuju na osnovu jasne tenderske dokumentacije, nova komisija je zatražila dodatne finansijske izvještaje prvoplasiranog konzorcija Hering-Viadukt a kasnije i drugoplasiranih, konzorcija austrijske firme Strabag i domaćeg Euro-asfalta.



U pozivu za pretkvalifikaciju za javnu nabavku u julu 2016. godine, Autoceste su tražile od firmi da dostave izvještaje o poslovanju u posljednje tri godine odnosno od 2011. do 2013. godine. U drugoj fazi projekta, nekoliko mjeseci poslije, od firmi su traženi izvještaji od 2012. do 2014. godine, pokazuju dokumenti u koje je Žurnal imao uvid.



Kada je tender, nakon više od šest mjeseci od njegovog početka, ušao u završnu fazu, od konzorcija Hering-Viadukt a potom i Strabaga i Euro-asfalta zatraženi su finansijski izvještaji za 2015. godinu.



Euro-asfalt je svoj izvještaj dostavio ali ne i izvještaj Strabaga. Ova austrijska kompanija je objasnila članovima komisije za provođenje nabavke da su u toj zemlji finansijski izvještaji dostupni tek u maju. Komisija nije dalje insistirala kod Strabaga da dostavi svoj izvještaj iako je svoj evaluacijski izvještaj završila 15. aprila, dvije sedmice prije nego što će izvještaj Strabaga postati dostupan.



Za članove komisije bilo je dovoljno to što Strabag “ostvaruje pozitivne finansijske rezultate”. Naknadno je od Strabaga zatražen “set finansijskih izvještaja” i “izvod iz relevantne zakonske regulative”. U dokumentima Autocesta u koje je Žurnal imao uvid nigdje se jasno ne navodi da je Strabag poslao traženi izvještaj o poslovanju u 2015. godini.



Procedura za konzorcij Hering-Viadukt je bila nešto drugačija. Uz dodatni izvještaj o poslovanju Jasmin Bučo je angažovao nezavisnog finansijskog stručnjaka da napravi “dubinsku analizu poslovanja” Heringa i Viadukta. Za firme Strabag i Euro-asfalt nije tražena slična analiza, potvrdio je za Žurnal izvor upoznat sa ovim procesom.



Finansijski stručnjak i članovi komisije za ovu nabavku ocijenili su da poslovanje dvije firme u ovom konzorciju tokom 2015. godine nije bilo dovoljno dobro za pobjedu na tenderu odnosno, zaključili su, ove dvije firme nisu imale dovoljno velik promet tokom 2015. godine. Članovi komisije smatrali su da je “za ponuđača koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u postupku postkvalifikacije konstatovano da više ne ispunjava jedan od kvalifikacionih kriterija odnosno kriterij koji se tiče traženog prosječnog obrta u izgradnji, te je komisija ponudu pomenutog ponuđača isključila iz daljnjeg postupka evaluacije”.



Na taj način je konzorcij Strabaga i Euro-asfalta dospio na prvo mjesto najpovoljnijih ponuđača ali za njih nije tražena "dubinska analiza poslovanja".



Zanimljivo je da se u finansijskom izvještaju Autocesta za 2015. godinu Hering nalazi na petom mjestu po vrijednosti potpisanih ugovora sa ovom javnom kompanijom vrijednim više od 65 miliona maraka.





MOST MOŽE, ALI CESTA NE



Članovi komisije su na osnovu finansijskih izvještaja i mišljenja stručnjaka ocijenili da ponuda Heringa i Viadukta nije zadovoljavajuća za pobjedu na LOT-u 2 odnosno drugom dijelu tendera za autoput od Počitelja do Zvirovića. Petočlana komisija Autocesta predložila je Evropskoj investicionoj banci da izabere konzorcij Strabaga i Euro-asfalta za LOT 2.



Ono što nakon ovakvog toka događaja zvuči nevjerovatno jeste da je druga komisija istovremeno predložila Hering i Viadukt kao najbolje ponuđače za LOT 1, pokazuju dokumenti u koje je Žurnal imao uvid. Tri od pet članova ove dvije komisije su bili isti ljudi!



Za prvi dio nabavke, odnosno LOT 1 u kojem je komisija predložila izbor Heringa i Viadukta, Autoceste Federacije još uvijek čekaju saglasnost Evropske investicione banke.



Za drugi dio nabavke banka je već dala saglasnost za izbor Strabaga i Euro-asfalta, kao i uprava društva, ali svoju saglasnost još uvijek nije dao Nadzorni odbor Autocesta, potvrdio je za Žurnal izvor iz ove javne kompanije.



Dokumenti u koje je Žurnal imao uvid pokazuju da je novi direktor Autocesta Đenan Salčin na zahtjev Nadzornog odbora imenovao novu komisiju koja treba ispitati okolnosti dodjele ugovora.



Članovi nove komisije ispitivat će da li je bilo propusta kod dijela tendera u kojem Hering nije imao uslove da gradi 11 kilometara autoputa dok je u prvom dijelu tendera dobio posao izgradnje mosta dugog gotovo kilometar.





