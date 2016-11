Đenan Salčin / Biznis.ba

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine trenutno radi na 15 aktivnih projekata, istaknuto je na predstavljanju aktivnosti tog javnog poduzeća te potvrđeno da se uskoro očekuju radovi na nastavku izgradnje autoceste kroz Hercegovinu.

Očekuje se kako bi izgradnja dionice LOT 1 kod Počitelja mogla početi već krajem ovog mjeseca, ukoliko suglasnost kreditora bude osigurana na vrijeme.



Iz Autocesta Federacije su istakli kako je dosta vremena potrošeno na pregovaranje s novim kreditorima te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Osim efektivnog kreditnog aranžmana za poddionicu Počitelj-Zvirovići, za koji su osigurana sredstva, ostali projekti su vezani za pitanje povećanja akciza.



"Nama je jako bitno da se ono usvoji do nove godine", kazao je direktor JP Autoceste FBiH Đenan Salčin pojasnivši kako je sve ono se treba graditi do Mostara: Prenj, Mostar sjever, Mostar jug, pa i dio iza Zenice uvjetovano akcizom.



"Uradili smo mnogo toga za četiri mjeseca i sve stvari koje smo pokrenuli smo završili. Prioritet su cesta kod Zenice, Drivuša - Klopča, te dionice na jugu, od Počitelja do Bune. Radimo tunel Prenj i uskoro će uslijediti raspisivanje tendera", istakao je Salčin dodavši kako projekat Svilaj-Odžak kreće u martu i da je jako prioritetan.



Federacija BiH trenutno koristi 92 kilometra autoceste na Koridoru 5C, a do kraja 2018. godine u funkciji bi trebalo biti novih 40 kilometara.







Biznis.ba / FENA