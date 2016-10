Momir Tošić / AA

Direktor Sektora za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Momir Tošić izjavio je da je novim pravilima u odnosu na raniji način trgovine voćem i povrćem s Ruskom Federacijom definisano nekoliko novina koje se, u prvom redu, odnose na uspostavu elektronske baze podataka isporuka bh. voća i povrća, a koja će služiti za kontrolu na dnevnoj osnovi.

Tošić je danas na konferenciji za novinare u VTKBiH kazao da su posljednja tri mjeseca ove godine obilježile značajne aktivnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, posebno kada je riječ o izvozu voća i povrća u Rusku Federaciju.



Poznato je da smo u određenom periodu imali zastoj u tom izvozu koji je uticao na naše proizvođače i izvoznike, ali je to pitanje riješeno. Ukidanjem zabrane izvoza u Rusiju umanjit će se štete voćarima i povrtlarima.



- Također, uspostavit ćemo registar izvoznika iz BiH, ali i registar poljoprivrednika koji je veoma bitan kada je riječ o našim proizvođačima koji će i u budućnosti imati uslove za izvoz na ovo vrlo značajno rusko tržište - kazao je Tošić.



Podsjetio je da je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo iz Brisela da meso u Tursku može izvoziti putevima preko Evropske unije, što će značajno smanjiti troškove transporta.



- Pošto je Brisel dao dozvolu sada očekujemo da u direktnim razgovorima sa predstavnicima Bugarske, kao članice EU, obezbjedimo i to. Poznato je da su uvoznici našeg mesa, koji su dosad transportovali tu robu avioprevozom, plaćali mnogo veću cijenu. U situaciji kada to bude odobreno, a mislimo da će to biti početkom 2017. godine, naši poljoprivredni proizvođači i izvoznici mesa, imat će mnogo povoljnije uslove - dodao je Tošić.



Prema podacima VTKBiH, za devet mjeseci ove godine obim razmjene sa Turskom iznosio je 692,70 miliona KM. Agroindustrijski proizvode najviše izvozimo u Tursku, dok kod uvoza dominiraju proizvodi tekstilne industrije.



Biznis.ba / FENA