Direktorica Sektora za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTKBiH) Elma Kovačević-Bajtal kazala je da su analize pokazale da većina malih i srednjih preduzeća u BiH nema nikakvu izvoznu strategiju te da su najčešće oslonjena na jednog ili mali broj inostranih partnera, kao i da najčešće imaju samo adhoc rješenja.

To je izjavila medijima tokom trodnevne obuke o temi "Kreiranje izvozne strategije" koja je počela danas u Sarajevu, a koju je organizirala VTKBiH u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).



Sve to, istakla je Kovačević-Bajtal, predstavlja veliki rizik za njihovo poslovanje.



- Stoga je važno prepoznati zašto je bitno izvoziti svoj proizvod na međunarodno tržište, kao i sagledati koji su strateški aspekti poslovanja kako bi mogli kreirati i definirati izvoznu strategiju preduzeća - pojasnila je.



Napomenula je da analize također govore da u BiH ne postoji velika 'izvozna svijest' o potencijalima BiH.



Zbog toga je, podvukla je direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH, potrebno raditi na promociji izvoznih mogućnosti, osposobljavanju što većeg broja aktivnih izvoznika, ali i na podizanju njihove kompetencije za borbu na međunarodnom tržištu.



Zihnija Hasović iz EBRD-a koji vodi program "Savjetovanje za mala i srednja preduzeća" kazao je da su obećali pomoći više od 130 preduzeća u BiH svojim savjetodavnim uslugama te da u okviru svojih aktivnosti organiziraju i seminare za konsultante ili uposlenike preduzeća.



Izvoz je, kako je rekao, važna komponenta svih tih aktivnosti, jer su kroz svoj rad uvidjeli da većina bosanskohercegovačkih preduzeća izvozi, ali da ne koriste sve potencijale koje posjeduju.



Predavač na obuci Robert Fonteijn, profesor Umjetnosti menadžmenta, izvoza, inovacija i eksport strategije u Poslovnoj školi u Parizu naveo je tri osnovne stvari na kojima će raditi tokom obuke, a prva je ta da je svaka mala kompanija potencijalni svjetski lider, što nije bio slučaj prije 10-15 godina.



Druga bitna stvar je da u BiH postoji mnogo mogućnosti za razvoj poslovanja.



- Budući da sam radio u mnogim zemljama i s mnogim kompanijama s kojima EBRD sarađuje, prepoznajem te mogućnosti - istakao je Fonateijn.



Konačno, dodao je, treća stvar na kojoj će raditi tokom obuke jeste to da će sa učesnicima obuke pokušati razviti određenu strukturu.



Pojasnio je da to podrazumijeva pronalaženje načina na koji će kompanije izabrati izvozno tržište te ocijeniti do kojeg su nivoa spremne da izvoze, zatim podsticanje razmišljanja o tržištu i marketingu na strukturian način, kao i pomoć učesnicima obuke da razviju izvozne strategije koje će im pomoći da pobjeđuju na tržištu.



