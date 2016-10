Foto: Arhiv

Direkcija preduzeća BH-Gas uputila je otvoreno pismo medijima navodeći da želi upoznati cjelokupnu javnost, posebno potrošače prirodnog gasa u Federaciji BiH, s nedavnim dešavanjima koja potpuno mogu izmijeniti uvjete na tržištu prirodnog gasa u FBiH.

Pismo je upućeno povodom Sporazuma o otklanjanju ozbiljnog i dugotrajnog kršenja Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, potpisanog od resornih entitetskih ministara te ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ali i povodom izjava zvaničnika i kompanija iz Republike Srpske (RS) nakon potpisivanja Sporazuma.



- Šta potpisani sporazum podrazumijeva za potrošače ovog energenta te koja je „energetska vrijednost“ deterdženata iz FBiH?



Sporazum u prijevodu podrazumijeva da donošenjem Energetskog zakona BiH, koji je predložila Energetska zajednica, sve ključne nadležnosti, umjesto državnog regulatora, suprotno evropskoj legislativi, preuzimaju entitetski regulatori. Time entiteti preuzimaju nadležnost države jer je BiH potpisnica Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, a ne njeni entiteti.



Vlada Federacije BiH je prethodno odbacila prijedlog zakona koji je predložila Energetska zajednica jer je odstupao od koncepta da se usvoji državni zakon o gasu, što je jedinstven stav koji ovaj entitet zastupa od samih početaka razgovora o uređenju gasnog tržišta u BiH. Ovaj stav također korespondira evropskoj legislativi, uvažavajući i zvanično tumačenje Evropske komisije o ovom pitanju: „..Po Trećem energetskom paketu, sve ovlasti i dužnosti navedene u direktivama i regulativama moraju biti dodijeljene samo jednom, odnosno državnom regulatoru, dok ostalim, u ovom slučaju entitetskim regulatorima, mogu biti dodijeljene samo ovlasti za praćenje implementacije".



Razmatrajući mogući uticaj Sporazuma na tržište i dobrobit potrošača, neophodno je krenuti od trenutnog stanja - kaže se u otvorenom pismu Direkcije BH-Gasa.



Republika Srpska je osnovanom entitetskom regulatoru za električnu energiju dodijelila nadležnost i za prirodni gas te podijelila licence preduzećima za gas iako ne ispunjavaju uvjete za tu ulogu i sad ucjenjuju potrošače iz Federacije BiH ustanovljavanjem tarifa baziranih na slobodnom izračunu, navedeno je također u pismu.



BH-Gas je već zaprimio dokumente iz RS-a, izdate od entitetskog regulatora iz Trebinja i preduzeća iz RS-a, kojima se dijeli kapacitet na Zvorniku i po kojem nema odobrenih i potrebnih količina za grad Sarajevo. Također, po metodologiji, odnosno po utvrđenim tarifama, transport kroz RS je samo u prošloj godini povećan za 85 posto. Spor o (ne)prihvatanju tarife je u toku.



- RS jeste otvorila tržište, ali samo svom preduzeću i to na način da su mjerači federalne kompanije BH-Gasa u Zvorniku skinuti i bačeni, ostavljen je dug Birča od 24 miliona KM (osnovana nova firma koja je nastavila poslovati samo s prenesenim pravima, ne i obavezama), onemogućena je prodaja u industrijskoj zoni Zvornik itd.



Javno postavljamo pitanje Energetskoj zajednici da li je ovo sa čim se trenutno suočavamo otvoreno, sigurno, konkurentno, nediskriminatorno i integrirano tržište, koje se proklamuje evropskim direktivama, dok paralelno upućuju pohvalu RS-u za napredak u „uređenju“ svog tržišta.



Navodi kompanija iz RS-a „da Federacija BiH trenutno drži rampu na entitetskoj granici, pa državna kompanija Gas Res ne može prodavati plin na teritoriji FBiH i potrošačima u Istočnom Sarajevu“ također nemaju uporište s obzirom na to da postojeća uredba ne postavlja ograničenja, ali tržište nije realno otvoreno ni u FBiH, ali ni u RS-u.



Stav Federacije BiH je upravo uspostava jedinstvenog tržišta na nivou BiH na bazi primarne i sekundarne legislative, sa svim aspektima regulacije tržišta, kako to zahtijeva Ugovor o uspostavi energetske zajednice - navodi također Direkcija BH-Gasa u otvorenom pismu.



Navodeći i izjavu premijerke RS-a Željke Cvijanović da je zabrana plasmana deterdženata iz FBiH u RS-u uvjetovana odobrenjem prodaje gasa kompanije iz RS-a na teritoriji FBiH, Direkcija BH-Gasa ističe da se tržište gasa ne može zasnivati na željama jednog entiteta pod krinkom „otvorenog“ tržišta s obzirom na to da entitet koji je očistio tržište nije FBiH.



- Deterdžent i gas su u svim segmentima različite robe, a posebno s aspekta nekoliko stotina miliona KM koji gasni sektor podrazumijeva; ratni dug za Gazprom Export ne može otplaćivati samo jedan entitet (5 USD otplaćuju samo potrošači iz FBiH, otplaćeno 6 miliona USD); potrošači u Sarajevu se ne smiju uvjetovati količinama i cijenama koje diktira jedan entitet.



Nadalje, ne postoji potrošač u Sarajevu, a pogotovo industrijski, koji će moći platiti ovakve transportne troškove do FBiH koja se nalazi na kraju gasnog sistema.



Naposljetku, u ovom obliku, ovo ne predstavlja uređeno, otvoreno i evropsko tržište na koje nas obavezuju potpisani ugovor o uspostavi Energetske zajednice, i to sve na 150 miliona kubika potrošnje gasa - citat je iz pisma.



Direkcija BH-Gasa ističe dalje da će nastaviti aktivnosti u saradnji s resornim ministarstvom radi zaštite interesa potrošača iz ovog entiteta, ali i da neće ostati ravnodušna na korišćenje medijskog prostora u funkciji zamjene teza u vezi s trenutnim stanema na tržištu i/ili onim što će od njega ostati.



Ujedno poziva sve nadležne za zaštitu interesa kompanija iz FBiH "s obzirom na to da se evidentno vraćamo na sistem robne razmjene (gas za deterdžent) na svom evropskom putu", navela je ta kompanija u otvorenom pismu čiji je potpisnik direktor Jasmin Salkić.



Biznis.ba / FENA