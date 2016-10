Đenan Salčin

Federacija BiH trenutno koristi 92 kilometra autoceste na Koridoru Vc, a do kraja 2018. godine u funkciji bi trebalo biti novih 40 kilometara. No nastavak izgradnje Koridora VC je u blokadi, nakon što prijedlog Vijeća ministara BiH o povećanju akciza na naftu nije dobio podršku Parlamenta.

U Mostaru je danas održana prezentacija aktivnosti JP Autoceste FBiH.



Iz autocesta FBiH su potvrdili da se uskoro očekuju radovi na nastavku izgradnje autoceste kroz Hercegovinu. U pitanju su Počitelj i Most Počitelj. Evropska investicijska banka investira izgradnju.



Direktoro JP Autoceste FBiH Đenan Salčin kaže kako neće biti mogućnosti raditi na novoom ciklusu zbog neusvajanja akciza.



"Možemo napraviti lotove na jugu koji nisu uslovljeni akcizama ali svi ostali će biti stopirani. Što se tiče trase koridora Svilaj, finaliziranje je uslovljeno akcizom tako da ćemo stopirati dalje radove", kazao je Salčin za N1.



Govori se o zastoju gradnje autocesta, no tvrdnja pojedinih političara je da se na računu nalazi 200 miliona KM i da je bilo potrebno da samo izaberu izvođače radova.



"Javnost treba biti upoznata s tim da nam nam je na računu ostavljeno puno dugova, odnosno preko 300 miliona. Istina je da imamo efektivnost kredita za lotove na jugu, ali u prethodnom periodu komisija je predložila da se posao dodijeli drugorangiranom izvođaču koji je skuplji od prvorangiranog i to za 10 miliona tako da se ta odluka treba preispitati", komentarisao je.



On je dodao da će novi radovi donijeti preko 2,5 rasta PDP.



"Uradili smo puno toga u 4 mjeseca. Sve stvari koje smo pokrenuli smo završili, dok su neki projekti u fazi i nećemo dozvoliti da nam se niko miješa u posao. Prioritet su cesta kod Zenice, Drivuša - Klopča, dionice na jugu, od Počitelja do Bune, izgradnja petlje. Radimo tunel Prenj i uskoro će uslijediti raspisivanje tendera. Projekat Svilaj-Odžak kreće u martu i jako je prioritetan", istakao je.



"Mi smo projekcijama uvidjeli da nećemo imati sredstava za projekat Sarajevo-Mostar i predložili smo privatno partnerstvo, odnosno onaj ko bude radio Prenj mora iznaći sredstva. Ko bude najjeftiniji taj će dobiti posao, naravno uz saglasnost Vlade i Parlamenta i ako sve završimo, u toku sljedeće godine možemo krenuti u posao", rekao je Salčin.



