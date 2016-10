Foto: Ilustracija

BiH može u narednom periodu iz fondova namijenjenih za suzbijanje klimatskih promjena povući nekoliko desetina miliona eura, tvrde upućeni domaći stručnjaci iz ove oblasti, a moguća je i subvencija države za postavljanje solarnih panela na privatnim objektima.

Ovaj novac iz fondova bi, prije svega, bio usmjeren u dva pravca - zelenu ekonomiju i projekte iz energetske efikasnosti. Kao što je očekivano, stare zgrade institucija, oronule škole i bolnice će dobiti novo ruho, a takođe radilo bi se i na promjeni energenata kod toplana.



"Mnogo se faktora mora uzeti u obzir pa tako ne možemo sad reći konkretnu cifru, ali sa ulaganjem od 5.000 do 10.000 eura prosječno domaćinstvo u našim klimatskim uslovima bi pokrilo minimalno 50 odsto svoje potrebe za električnom energijom", kazao je Goran Trbić, član ekspertskog tima koji predstavlja BiH u vezi sa suzbijanjem klimatskih promjena i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.



Kolika bi subvencija za domaćinstva tačno bila teško je govoriti u ovom trenutku, ali sigurno bi bila značajna, kaže Trbić, a to bi bilo posebno korisno za kuće na nepristupačnijem terenu do kojih je teško dovesti struju standardnim metodama.



"Domaćinstva bi dobrim dijelom postala samostalna, ostvarila veliku uštedu kroz godine i što je od ogromne važnosti za društvo - ne samo pojedinca - je to što bismo na taj način smanjili emisiju gasova", kaže Trbić. Trbić se nedavno vratio iz Kine sa još jednog svjetskog samita održanog povodom problema klimatskih promjena, sa kojeg je, uprkos realnom problemu koji očekuje planetu, donio i dobre vijesti. Prema njegovim riječima, velike sile poput Rusije, Kine, Amerike, te veće članice EU su shvatile težinu trenutka.



"Vidjela se spremnost svih njih da ograniče svoje emisije gasova i takođe da ulože značajna sredstva u projekte ublažavanja klimatskih promjena", ističe Trbić.



Biznis.ba / NN