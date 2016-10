T. C.

Sa pet medalja za predstavljenih šest inovacija članovi Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine (AIBIH) potvrdili su i na 68. izložbi inovacija u Nirnbergu ugled koji uživaju na svjetskoj promotivnoj sceni tehničko-tehnološkog stvaralaštva.

Potvrda tome je i poziv koji im je prilikom posjete štandu AIBIH uputila delegacija Korejskog udruženja za promociju inovacija: plaćen put, boravak i izložbeni prostor, za Seulski međunarodni sajam inovacija 2016.



Zlatnu medalju dobio je teslićki inovator Jelenko Marković, za prenosivo postolje za košnice. Iza naslovnih riječi stoji mnogo više autorskog rada i kvaliteta inovacije: uz to što se lako prevozi od pčelinjeg pašnjaka do pašnjaka, ovo postolje sprečava mrave, miševe i sve druge štetočine da uđu u košnicu.



Abdulah Smajlović iz Srebrenika dobio je srebrenu medalju za rotacionu sušnicu za voće i povrće. On je uspio napraviti ogledni primjerak, koji je već otkupljen, tako da je samim tim potvrđen kvalitet inovacije.



Bronzane medalje dobili su dr. sc. Fikret Alić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu u Tuzli (samoadaptivni toplotni izvori), Živko Gelić, iz Kotor Varoši, piramidalni vrtovi i Josip Laštro iz Busovače (uređaj za branje plantažnog bobičastog voća).



Vrijedno je pomenuti da, za razliku od oduševljenja koje su iskazali članovi korejske delegacije naspram naših inovacija, "delegacija" službenog žirija iskazivala je već na štandu itekako suprotstavljene stavove. Njihove ocjene su takve kakve jesu, ali su poprilično diskutabilne, posebno kada se porede sa ocjenama istih inovacija na nekoliko prethodnih izložbi, saopćeno je iz Asocijacije inovatora BiH.



Nagrade su preuzeli Branka Kolar Mijatović, članica Skupštine i Husein Hujić, generalni sekretar AIBIH.





