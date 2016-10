Ilustracija

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je na današnjoj sjednici Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i na duhan za pušenje za 2017. godinu.

Članovi UO UIO, na sjednici koja je danas održana u Mostaru, utvrdili su ovom odlukom da se nova minimalna i specifična akciza za cigarete i duhan primjenjuje od 1. januara 2017. godine.



Prema usvojenoj odluci, koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2017. godine minimalna akciza iznosit će 2,42 KM, a specifična akciza 1,35 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.



Akciza na duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosit će 96,80 KM po kilogramu.



Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januar i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2017. godine, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara ove godine kako bi se obračunala razlika.



Kalkulaciju maloprodajne cijene, formirane shodno ovoj odluci, porezni obveznici dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 30. novembra 2016. godine.



Upravni odbor UIO usvojio je danas i Odluku o utvrđuju količine dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za 2017. godinu.



Odredbe ove odluke odnose se na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila i to na određenu količinu koju odobri UO UIO na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta.



Ova odluka primjenjivat će se od 1. januara 2017. godine, a za njenu provedbu zadužena je UIO koja će jednom u tri mjeseca Upravnom odboru podnositi izvještaje o realizaciji.

(Biznis.ba)