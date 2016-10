Sabit Subašić, bh. ambasador u Indiji

Doktor pravnih i magistar diplomatskih nauka Sabit Subašić je jedan od veterana bh. diplomatije. Prije dvije godine imenovan je za ambasadora BiH u Indiji, gdje naša ambasada pokriva i područje Bangladeša, Nepala i Šri Lanke, na kojem živi oko milijardu i po stanovnika.

Neslućene mogućnosti



Ambasador Subašić u intervjuu za “Avaz” govori o mogućnostima jačanja ekonomskih veza s tim dijelom svijeta, privlačenju turista uz pomoć “Boliwooda”, izgradnji bh. škole u Nepalu, ali i o traženju bh. projekata za koje će u “zemlji neslućenih mogućnosti” pronaći finansijere.



U Indiji ste veoma aktivni. Otvarate konzulate, učestvujete u humanitarnim aktivnostima, Indijce planirate dovesti u BiH kao turiste...



- Ovo je ogroman prostor jedinstvene kulture s nevjerovatnim različitostima, etničkim i tradicijskim bogatstvima. Ovo je prostor duge historije, velike filozofije, spiritualnosti u različitim oblastima. Ovo je prostor i ogromnih potencijala. Ovo je najveća demokratija na svijetu. Zaista demokratija, bez obzira na unutrašnje kontroverze koje ometaju demokratski proces i razvoj. Indija je zemlja koja će, imajući u vidu prvenstveno njen snažan ekonomski rast, u skoroj budućnosti igrati znatno veću ulogu u globalnim kretanjima. Uz Indiju, pokrivam i Nepal, Šri Lanku i Bangladeš - cijeli Indijski potkontinent. Ovo je ogromno područje s oko milijardu i po stanovnika, pa je ova dužnost za mene velika privilegija, ali i odgovornost i izazov.



Kakva je pozicija BiH u bilateralnim odnosima s Indijom i drugim zemljama koje pokrivate?



- Ti odnosi su prijateljski, bez bilo kakvih otvorenih pitanja. Pokušavamo različitim projektima i inicijativama ovaj potencijal konkretizirati, posebno u oblasti ekonomske saradnje. BiH je u bivšoj nesvrstanoj SFRJ imala važnu poziciju u ekonomskoj saradnji s Indijom i još iz tog perioda održavamo bliskost bilateralnih kontakata. Neke bh. kompanije su već tada imale značajne poslovne odnose s partnerima na Indijskom potkontinentu. Na toj osnovi pokušavamo nadograditi i produbiti naše odnose. U nekim oblastima imamo preduvjete kroz potpisane ugovore, a s Indijom smo u fazi zaključivanja i novih bilateralnih sporazuma u različitim oblastima. I s drugim zemljama iz regiona smo pokrenuli pitanje reguliranja naših bilateralnih odnosa.



Koje konkretne projekte promoviranja BiH imate na tom ogromnom prostoru?



- Zacrtali smo na samom početku da BiH mora biti znatno više prepoznatljiva kao evropska zemlja s dugom tradicijom i kulturom, zemlja gostoprimstva i neizmjernih prirodnih ljepota i drugih vrijednosti. Pokušavamo našim aktivnostima popraviti imidž BiH na ovim prostorima. Organizirali smo veliki broj promocija, ciklus prezentacija o temi “Ljepote BiH”, medijske nastupe. Često sam u medijima, pa me kolege ambasadori nazovu i kažu: ”Eno, opet si bio u novinama”.



Honorarni konzuli



Kako stignete pokriti toliki prostor, a pogotovo s aspekta da smo mi mala zemlja sa skromnim resursima?



- Prije dolaska u Indiju, na osnovu ranijih iskustava, planirao sam da te nedostatke nadomjestim formiranjem mreže bh. honorarnih konzula. Sretan sam da je Predsjedništvo BiH prihvatilo moj prijedlog i imenovalo pet honorarnih konzula, dva u Indiji, po jednog u Nepalu, Bangladešu i Šri Lanki. Već smo otvorili počasne konzulate u Katmandu i Mumbaiju, a u toku su pripreme za otvaranje konzulata u Kolkati, Kolombu i Daki. Imali smo sreću da smo pronašli veoma kvalitetne, ugledne biznismene, na koje se možemo osloniti. Naši počasni konzuli su i ljudi koji pokazuju veliki entuzijazam da predstavljaju BiH u što boljem svjetlu. Ovih dana u posjetu BiH dolazi predsjednik savjeta za turizam. Obići će sve dijelove BiH, razgovarati s ljudima kako bi koncipirao svoje djelovanje na promociji bh. turizma.



Uspostavili ste i bosanskohercegovačko-indijske poslovne komore?



- To je drugi instrument koji koristimo. Imamo za sada tri takve komore u gradovima Laknau, Kolkata i Bengalore. Ove komore imaju svoje programe i sarađuju s Ambasadom na njihovoj realizaciji. U Laknau smo imali veliki promotivni skup zajedno s Ambasadom Hrvatske. Skupu su prisustvovala dva ministra države Utarpradeš. O BiH je prelijepo govorio bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Posebno je aktivna komora u Bengaloreu čiji članovi već redovno dolaze u BiH.



Pokušavate pažnju indijskih turista usmjeriti na BiH. Njih nema mnogo u posjetama našoj zemlji.



- Nema ih u velikom broju za sada, ali se situacija mijenja. Pokrenuli smo niz mjera s asocijacijama turoperatora i medijima, tako da ubrzo očekujemo rezultate. Imao sam veliki broj skupova s turoperatorima širom Indije i očekujemo da bismo naredne godine u BiH mogli imati do 8.000 turista iz Indije i susjednih zemalja. Nadam se da ćemo imati dovoljno dobru saradnju s nadležnim institucijama u BiH. Moram naglasiti da su Indijci veoma zahvalni turisti.



Delhi - Sarajevo



“AirArabia” je uspostavila direktnu liniju Delhi - Sarajevo?



- Tačno. S njima smo prije nekoliko mjeseci u BiH prvi put doveli veću grupu uglednih turoperatora i svi oni su se vratili u Indiju puni pozitivnih utisaka. Sličan projekt ćemo ubrzo realizirati i sa “Turkish Airlinesom”, čiji menadžment u Indiji pokazuje zaista veliku spremnost za saradnju. Dogovaramo uspostavljanje turističke rute Indija - Istanbul - Sarajevo u trajanju od osam dana, što bi moglo biti veoma atraktivno za turiste širom Indije i regiona.



U istom pravcu vodi i organizacija posjete poznatih imena “Boliwooda” SFF-u, među kojima je bio i poznati filmski direktor Imtijaz Ali (Imtiyaz)?



- Siguran sam da ćemo veoma brzo imati rezultate ovih napora. Cilj nam je da privolimo nekog od bolivudskih filmskih direktora da snimi film u BiH, jer odnos ljudi u Indiji prema filmu je jedinstven. Indijci gledaju film, vide lijepu sekvencu filma i odluče da posjete to mjesto i jednostavno dođu. Na hiljade ljudi. Među nama, ambasadorima u Delhiju, ponekad postoji takmičenje u nastojanju da privolimo bolivudske filmadžije da snime film na našim prostorima, jer uspjeh tzv. filmskog turizma je zagarantiran.

Bh. škola u Nepalu



Otvaranje bh. škole u Nepalu, nakon razornog zemljotresa, bila je Vaša ideja?



- Sretan sam što je Vijeće ministara prihvatilo moju inicijativu i drago mi je da smo se opredijelili za konkretan projekt. Po ovoj školi postali smo prepoznatljivi, kako u diplomatskoj zajednici u Delhiju tako i u Nepalu. Nedavno smo imali prelijepu svečanost otvaranja škole koja je sagrađena na periferiji glavnog grada Katmandu. Taj objekt, osim što ima humanitarni efekt, trebao bi biti i svojevrstan simbol prijateljstva Nepala i BiH.



Sve što proizvedemo, u Indiji možemo prodati



Gdje vidite šanse bh. privrednika u Indiji te mogućnosti ulaganja u BiH?



- Sve što proizvedemo, u Indiji možemo prodati. Trebaju nam proizvođači koji su zainteresirani za izvoz u Indiju, trebaju nam naši proizvodi, a onda je naš zadatak da nađemo kupce. S druge strane, stalno šaljemo indijske poslovne ljude u BiH i imamo svakodnevno veliki broj kontakata s kompanijama i komorama. Indijci žele investirati širom svijeta, prvenstveno u Evropi. Uvjeren sam da su se stekli uvjeti i da ćemo veoma brzo imati indijske investicije i u oblasti IT visokog obrazovanja, zdravstva, hotelijerstva i turizma, farmaceutike, energije. Važno je da imamo što više konkretnih projekata spremnih za investiranje, a mi imamo kapacitet da nađemo investitora. U BiH već imamo dva velika i nekoliko manjih investitora iz Indije, a ovo je ogromna zemlja koja već dostiže najveće svjetske standarde u tehnologijama. Ovdje postoje beskrajne industrijske zone koje rade po najvišim ekološkim standardima. Ovdje su neslućene mogućnosti.

Šok tokom večere na kojoj se hrana ne jede rukama, već šakama



U mnoštvu različitih indijskih kuhinja ipak Vam sigurno nedostaje nešto s bosanskog jelovnika?



- Nedostaje mi sirnica koju moja supruga sprema, naš burek, jer ovdje zaista nemaju ništa slično. Kompenziram to piletinom koja je s indijskim začinima izvanredna. Umjesto hljeba, volim da jedem “capati” ili “dhal”, malo deblje lisnato tijesto koje se peče na zidovima tradicionalnih okruglih pećnica. Pekar “prilijepi” lisnato tijesto na zid pećnice i za nekoliko sekundi “capati” je pripremljen. Nisam se navikao da jedem prstima, iako sam upozoren od mnogih indijskih prijatelja da nikada neću u potpunosti doživjeti ljepotu indijske kuhinje ako ne jedem prstima. U početku sam bio šokiran kada sam u južnoj Indiji prisustvovao večeri na kojoj ljudi ne jedu rukama nego šakama. Tamo se hrana mijesi i gnječi šakama i tako se stavlja u usta i jede. To je tradicija ovog dijela Indije, a za sve u Indiji postoje vrlo ozbiljni i logični razlozi i opravdanja.



Nepovoljan imidž BiH



Prije nekoliko godina ste realizirali projekt “Imidž BiH, kako ga promijeniti”. Kakav je imidž naše zemlje u svijetu?



- Nepovoljan imidž vani je jedan od suštinskih problema koje BiH trenutno ima. Mi smo puno bolja, uspješnija zemlja od slike kakvu svijet često ima o nama. Popravljanje imidža ne može biti spontano, nego to mora biti konkretna agenda, na čijoj realizaciji organizirano i koordinirano djeluju državne institucije, nevladin sektor, mediji. Popravljanje imidža BiH mora biti investicija države. I to je sigurno veoma profitabilna investicija. Umjesto toga, mi imamo nesretnu činjenicu da pojedini političari u uvjetima nepovoljnog imidža BiH u svijetu svjesno djeluju da ga dodatno razaraju. Nepromišljene, neodmjerene i destruktivne izjave i akcije su direktan i surov atak na imidž BiH. A istovremeno je svaka od njih upad u džepove građana BiH. Gotovo da se može izračunati koliko nas sve, u svim dijelovima BiH, takve izjave ili destruktivni potezi koštaju.



Preplivao Bosfor!



Vjerovatno ste jedan od rijetkih diplomata koji je preplivao Bosfor?



- To je bilo malo ludosti. Ili hrabrosti. Bila je to redovna svjetska trka na šest i po kilometara. Moj rezultat je bio sat i 44 minute.







