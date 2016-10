Foto: Ilustracija

Zakon o plinu na državnom nivou, na koji se čeka već deset godina, a na osnovu kojeg bi trebale biti decidno utvrđene nadležnosti regulatora za plinski sektor u BiH, opet je kamen spoticanja na relaciji FBiH - RS.

Dok predstavnici većeg bh. entiteta insistiraju na striktnom poštivanju ustavnih nadležnosti prilikom odlučivanja o prometu plina u BiH, iz RS, nakon nedavno održanog sastanka Ministarskog vijeća Energetske zajednice u Sarajevu, dolaze tvrdnje da je “Vlada FBiH zakočila cijeli proces”.



Iz Federalne vlade i „BH-Gasa“, pak, pojašnjavaju da je Vlada FBiH odbacila prijedlog zakona koji je dala Energetska zajednica (EZ), jer je on odstupao od koncepta da se usvoji državni zakon o plinu.



Jasmin Salkić, generalni direktor “BH Gasa”, kaže za naš list da se Energetska zajednica jasno opredijelila za interese jedne, entitetske strane, iako je Ugovor o EZ potpisala država BiH.



Prema njegovim riječima, Federacija i “BH-Gas” traže da se po jedinstvenoj metodologiji utvrđuju tarife, odnosno od državnog, a ne od entitetskih regulatora i da balansiranje na sistemu vodi državni regulator, a ne entitetski.



- Nigdje u Evropi pokrajine ili regije ne provode obaveze iz energetskih paketa, već to rade države. Ne smatramo da je zadatak EZ da vodi brigu kako će to primiti zvaničnici RS, već upravo suprotno, da vodi brigu o provedbi onoga što su obaveze država članica jer, naposljetku, taoci bi bili potrošači u FBiH, s obzirom na to da je Zvornik na početku plinskog sistema, a entitet RS bi bio nadležan za sve poslove na tom lokalitetu - kaže Salkić, dodajući da je svima itekako poznato da je FBiH na kraju plinskog sistema te da, stoga, poslove upravljanja u Zvorniku mora raditi državni regulator, a ne entitetski.

Problemi s regulatorom u Trebinju



- „BH-Gas“ već sada ima probleme s preduzećima u RS i indirektno entitetskim regulatorom iz Trebinja, što, između ostalog, dovodi i u pitanje nastavak isporuka plina za FBiH, i u ovoj formi predloženi zakon samo bi dao legitimitet već uspostavljenom - ističe Salkić.



Biznis.ba / Avaz