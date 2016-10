"Imamo djelatnika sa svih krajeva svijeta - Britanca koji je došao u samim počecima firme na jedan party i ostao tu živjeti, imamo Libijca koji je naučio naš jezik, imamo Amerikanca koji bježi od zapadnog načina života i traži nešto novo upravo u BiH", poručili su iz Nsofta.

Mostarska kompanija Nsoft ove godine našla se na petom mjestu Deloitteove liste najbrže rastućih tehnoloških kompanija srednje Europe, objavio je portal Index.hr.



U tekstu „Lijepa priča nedjeljom“, Index piše da je Nsoft jedina kompanija iz Bosne i Hercegovine koja se našla među 50 najbrže rastućih, a peto mjesto osvojili su zahvaljujući rastu prihoda u posljednjih pet godina od čak 1760 posto.



Kao i mnogi iz te branše Nsoft je krenuo iz "garaže" 2008. godine s dvije zaposlene osobe, a sada zapošljavaju više od 150 ljudi - od kojih su neki čak iz inozemstva.



Bave se izradom softvera za lutrije i kladionice te su postali jedan od najboljih svjetskih proizvođača specijaliziranih rješenja za industriju igara na sreću. Na samim počecima Nsoft se bavio proizvodnjom računalne opreme, no nakon nekog vremena odlučili su se okrenuti softveru.



Prvo su radili softver za kafiće - jedino što se na tom tržištu u to vrijeme moglo prodati - da bi se kasnije proširili i na programska rješenja za vođenje kladionica.



Nakon što su osvojili tržište BiH okrenuli su se inozemstvu i krenuli u osvajanje svjetskog tržišta.



Njihovom snažnom rastu doprinijelo je i partnerstvo sa Sportsradarom vodećim svjetskim pružateljem sportskih informacija, koji je postao i suvlasnik s 40 posto udjela u Nsoftu.



Poslovno okruženje u BiH, slično kao i u Hrvatskoj, nije baš sjajno. Usprkos problemima, iz Nsofta kažu, da se ljudi tamo žele dokazati, pokazati svijetu da mogu uspjeti i da u BiH ima i boljih stvar od vječnih političkih priča.



"Možemo reći da je poslovati u Bosni i Hercegovini u najmanju ruku 'izazovno.' BiH je država s najvećim stopama doprinosa na plaće djelatnika, gomilu različitih parafiskalnih nameta i još štošta. Također, puno toga u državi je politički motivirano, te postoji mnogo situacija gdje je razmišljanje 'ono iz prošlosti.' Postoji mnoštvo nerazumijevanja za one drugačije i koji pokušavaju donijeti promjene. Kada nasuprot ovoga stanja stavimo našu firmu (gdje pokušavamo sve raditi obrnuto) - svaki dan je iskustvo za sebe.



Ono što je zanimljivo za spomenuti jeste i da zakonski okviri jednostavno nisu u skladu s vremenom i tehnologijom, posebno za firme iz IT sektora. Prema nekim neslužbenim podacima IT sektor u BiH generira oko 10% BDP-a, a nemamo nikakvu jasnu potporu države.



Jedna anegdota koju uvijek volimo spomenuti je nešto jako osnovno - u klasifikaciji radnih mjesta ne postoje radna mjesta projekt manager, backend developer, system developer, database engineer i slično, međutim postoje jako zanimljiva kao što su predskazivač sreće, nanositelj kita na drvo, berač šumskih plodova, te naš najdraži - probni padobranac.



Međutim, nije sve tako crno - ljudi u BiH su dosta srčani i jedna velika prednost je što se ljudi žele dokazati svijetu. Žele dokazati da su sposobni, žele dokazati da mogu, žele pokazati da je BiH nešto više od samo politike i priča koje su u javnosti", kažu iz Nsofta.



Kao i većina softverskih kompanija, susreću se s nedostatkom IT stručnjaka. Obrazovni sustav u BiH, slično kao i u Hrvatskoj nije usklađen sa stvarnim potrebama tržišta, no uspjeli su privući čak i strance da dođu raditi u Mostar.



"S obzirom na to da su naša ciljana skupina, u vidu ljudskih potencijala prvenstveno developeri, imamo kao i sve ostale IT tvrtke, određenih poteškoća. Deficit ovog specifičnog kadra je sada već globalni problem i pokušavamo mu pristupiti jako ozbiljno. Obrazovni sustav jednostavno nije usklađen s potrebama tržišta i fakulteti nemaju sluha za radikalno mijenjanje plana i programa koji bi mlade ljude po završetku studiranja pripremio za poslovni svijet.



Imamo djelatnika sa svih krajeva svijeta - Britanca koji je došao u samim počecima firme na jedan party i ostao tu živjeti, imamo Libijca koji je naučio naš jezik, imamo Amerikanca koji bježi od zapadnog načina života i traži nešto novo upravo u BiH.



Mnogima nije bilo jednostavno donijeti odluku, promijeniti životnu sredinu i doći u tamo neki Mostar gdje ne znaju sa sigurnošću kakva ih budućnost čeka. Svaki naš djelatnik ima jedinstvenu životnu priču zbog koje ga cijenimo i upravo zbog toga nam je jako važno da svatko dobije priliku da se ostvari bez obzira na poteškoće ili različitosti koje sa sobom nosi", kažu iz Nsofta.



Sada kada su postali i međunarodno uspješna kompanija, pokušavaju pozitivno utjecati i na društvo, te planiraju pokrenuti uvođenje robotike i programiranja u osnovne škole u BiH, u suradnji s Croatian Makers - projektom kojeg je pokrenuo Nenad Bakić i koji je u Hrvatskim školama imao ogroman uspjeh.



"Svjesni smo da sada na sebi nosimo veliku odgovornost, pogotovo za budućnost svih djelatnika, njihovih obitelji pa i čitave društvene zajednice - imamo za cilj donijeti društvene promjene i napokon krenuti iz prošlosti u budućnost.



Prvi sljedeći veliki korak koji radimo u ovom smjeru je zajednički projekt s Croatian Makers, gdje planiramo veliku izmjenu pristupu obrazovanju kroz osiguravanje robota i dodatne edukacije iz programiranja za osnovne škole u cijeloj BiH", najavili su iz Nsofta.



Biznis.ba / SB