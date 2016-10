Mirko Šarović

Nakon što je BiH ponovo odobren izvoz voća i povrća na tržište Ruske Federacije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović najavio je da bi naša država na rusko tržište do kraja godine mogla početi s izvozom mesa.

On je rekao da je ruska inspekcija u BiH kontrolirala kapacitete za proizvodnju, kontrolu i distribuciju proizvoda životinjskog porijekla, dodavši da bi izvoz, ako njihov izvještaj bude pozitivan, istog dana trebao biti dozvoljen.



- Uobičajena je praksa da oni imaju određene prijedloge i sugestije u vezi sa sistemom, tu mislim prije svega na nadležne veterinarske i inspekcijske službe. Iako je to dugotrajan proces, BiH bi trebala i ovo pitanje riješiti do kraja godine - kazao je Šarović.



Kako je dodao, BiH je, također, zvanično uputila zahtjev Evropskoj komisiji i njenoj inspekciji u Dablinu da dođe i pregleda objekte za proizvodnju pilećeg mesa i jaja, kao i cijeli sistem za kontrolu.



- Tražili smo da dođu što prije, u zahtjevu smo naveli da smo spremni izvoziti pileće meso i jaja na tržište EU. Sada očekujemo njihov odgovor, ali oni imaju svoje godišnje planove. Ipak, tražit ćemo i lobirat ćemo u Briselu da ova inspekcija dođe i u vanrednom terminu - kazao je Šarović.



Biznis.ba / Avaz