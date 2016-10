Foto: Arhiv

Krivotvorenje novca nanosi ozbiljne štete funkcionisanju ekonomije, a u prvih deset mjeseci 2016. godine u Bosni i Hercegovini najviše su krivotvorene novčanice u iznosu od 100 KM. Prema podcima Centralne banke BiH, ove godine krivotvoreno je 556 komada novčanica i 1.766 komada kovanica KM.

Krivotvoreni novac je novac u opticaju koji je proizveden ilegalno. Ova vrsta novca slična je službenim sredstvima plaćanja, ali se generalno krivotvorene novčanice razlikuju od autentičnih.



Proizvodnja lažnog novca uvrštena je i u Krivični zakon Bosne i Hercegovine gdje decidno stoji da će se onaj ko načini lažni novac s ciljem da ga stavi u opticaj kao pravi, ili ko preinači pravi novac s ciljem da ga stavi u opticaj, ili ko lažan novac stavi u opticaj, kaznit kaznom zatvora od jedne do deset godina.



Ovakvom vrstom prevare nanose se ozbiljne štete ekonomiji države s obzirom na to da se time smanjuje vrijednosti pravog novca i povećanje cijena zbog kruženja više novca u državi, što se u konačnici naziva inflacijom.



Također, krivotvorenje dovodi i do smanjenja prihvatljivosti papirnatog novca i gubitaka nastalih prihvatanjem lažnog novca, jer se ne nadoknađuje vrijednost krivotvorenih novčanica.



Iz Centralne banke (CB) BiH kazali su nam kako je u periodu od 1. januara do 1. oktobra 2016. godine u CBBiH registrovano ukupno 556 komada krivotvorenih novčanica i 1.766 komada krivotvorenih kovanica KM.



"Što se tiče apoenske strukture, u ovom periodu najviše krivotvorenih novčanica je bilo u apoenu od 100 KM (222 komada), a krivotvorenih kovanica u apoenu od 1 KM (1.603 komada)", kazali su iz CBBiH.



Dodaju da je u istom periodu prošle godine, dakle u periodu od 1. januara 2015. do 1. oktobra 2015. godine broj registrovanih krivotvorenih novčanica KM bio 880 komada, od kojih najviše novčanica od 20 KM (556 komada), a krivotvorenih kovanica 1.078, od kojih najviše kovanica u apoenu od 1 KM (701 komad).



Građani često ne znaju prepoznati razliku između prave novčanice i one krivotvorene. Iz CBBiH upozoravaju da osim papira, koji je specifičan i može se na dodir razlikovati od običnog papira, novčanice sadrže zaštitne elemente koji se mogu provjeriti bez upotrebe bilo kakve dodatne opreme.



"Tako npr. kada se novčanica okrene prema svjetlu, u papiru se mogu vidjeti vodeni znak i zaštitna nit. Novčanice imaju i reljefnu štampu koja se može osjetiti pod prstima (portret i tekstovi na licu kod KM novčanica). Postoje i optički promjenjivi elementi koji mijenjaju izgled ili boju pri promjeni ugla pod kojim se novčanica posmatra", kazali su iz CBBiH.



Dodaju da o svim ovim elementima CBBiH obaviještava javnost prilikom puštanja u opticaj novih serija novčanica, a informacije su dostupne i na web stranici Banke.



"Preporučljivo je provjeriti što više ovih elemenata na sumnjivoj novčanici pa i uporediti ih s elementima na drugoj novčanici koja nije sporna. Osim ovih zaštitnih elemenata, postoje i elementi koji se provjeravaju upotrebom odgovarajuće opreme, a koju koriste banke i druge institucije", navode iz CBBiH.



Kako kažu, krivotvorene kovanice se od autentičnih mogu razlikovati vizuelno te po dimenzijama, težini, materijalu, magnetnim svojstvima, detaljima u kovanju i slično. Sve građane BiH pozivaju da ukoliko dođu u posjed krivotvorenog novca to prijave policiji.





Biznis.ba / Klix.ba