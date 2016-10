MMF

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) najavila je svoj dolazak u BiH, u novi pregled ispunjenja obaveza za dodjelu naredne tranše kredita ove finansijske institucije, između 9. i 17. novembra, saznaje „Dnevni avaz“. U tom periodu znat će se i hoće li MMF stopirati isplatu nove tranše zbog nedavnog neusvajanja izmjena Zakona o akcizama.

Plavi dizel



Iako to jučer u Ministarstvu finansija i trezora BiH nisu mogli potvrditi, za sada je izvjesno da će određenih uvjetovanja i sankcija biti, jer je povećanje akciza na gorivo uvjet propisan i Reformskom agendom i Pismom namjere MMF-u, a na čiju su se realizaciju vlasti BiH obavezale.



Kako bi spasili što se spasiti da, stoga su, kako saznaje naš list, u Vijeću ministara BiH ubrzali proceduru utvrđivanja nacrta novih izmjena Zakona o akcizama. Radna grupa koju je u ponedjeljak formiralo Vijeće ministara BiH, naime, već je, saznajemo, održala maratonsku sjednicu u četvrtak, a naredna je planirana za ponedjeljak.



Ova grupa, koju čine po dva predstavnika Ministarstva finansija i trezora i Ministarstva vanjske trgovine i jedan predstavnik Uprave za indirektno oporezivanje, razmatra objedinjavanje svih inicijativa za izmjenu Zakona o akcizama, uključujući akcize na plavi dizel, naftu i naftne derivate, alkohol i alkoholna pića.



Na ovaj način pokušava se doći do kompromisnog rješenja koje će biti prihvatljivo za stranke iz Republike Srpske u Parlamentu BiH koje su iz različitih razloga glasanjem protiv povećanja akciza na gorivo nedavno oborile ovaj zakon, koji je važan ne samo za dobivanje nove tranše kredita od MMF-a.



Hitni postupak



Jer, s obzirom na to da su akcize na gorivo izvor prihoda iz kojih se vraćaju krediti, one su bile uvjet već dogovorenih, potpisanih ugovora s Evropskom investicijskom bankom (EBRD) i još nekim međunarodnim finansijskim institucijama, a koji su vezi s projektima gradnje cesta. Od povećanja akcize za 15 feninga, deset feninga trebalo je ići za gradnju autoputeva, a pet za gradnju magistralnih brzih cesta.



Radna grupa novi nacrt zakona o akcizama trebala bi Vijeću ministara BiH dostaviti već za narednu sjednicu, i to sljedeće sedmice, kada bi on, kako saznajemo, bio upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.



No, i u tom slučaju neizvjesno je hoće li nove izmjene biti usvojene do kraja godine. U svakom slučaju, za desetak dana vlasti u BiH znat će konkretan odgovor iz MMF-a o tome hoće li moći trošiti narednu tranšu kredita ili će na to sačekati.



Važno izjašnjenje UO UIO



O nacrtu zakon koji priprema Radna grupa izjasnit će se i Upravni odbor (UO) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO). S obzirom na to da su članovi ovog tijela ministri finansija sa svih nivoa vlasti te iz različitih političkih opcija, očekivanja su da će, ako taj nacrt dobije jednoglasnu podršku, prolaznost imati i u parlamentarnoj proceduri.







