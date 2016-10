T. C.

Foto: MCM

Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić danas je upriličio prijem za menadžere kompanija koje su iz Tešnja, a prema rezultatima Poslovnih novina uvrštene su u 100 najboljih u Bosni i Hercegovini.

"Iskreno nas raduje svaki uspjeh naših poslovnih subjekata, jer u tome vidimo i uspjeh lokalne zajednice. Danas smo skupa kako bismo čestitali i zahvalili najuspješnijim. Očito je da su kapital, znanje i poduzetnost ljudi sa prostora općine Tešanj našli put do uspjeha. Uz sve to srce i duša su ostali privrženi općini Tešanj i Bosni i Hercegovini", kazao je načelnik Huskić.



Kao što je poznato, općina Tešanj predstavlja ekonomski vrlo aktivno i dinamično područje koje je dom ili porijeklo renomiran vrlo uspješnim poslovnim subjektima. Tešanjka ekonomija je i u 2015 godina zabilježila trend rasta, povećanja izvoza, obima prometa i izvoza. U kategoriji velikih kompanija među 100 najuspješnijih našlo se čak sedam kompanija iz Tešnja: Hifa-Oil, Madi, Prevent Fad, Mann+Hummel BA, Napredak, Pobjeda i as. Među najvećih 100 izvoznika iz BiH su Mann+Hummel BA, Hifa-Oil i Pobjeda. Prema ulaganjima u nove investicije najviše rangirani su Prevent Fad Jelah, Mann+Hummel BA, Napredak, Hifa-Oil i Madi sa 3.887.619 KM.



U kategoriji srednjih kompanija među 100 najuspješnijih po različitom osnovu našle su se kompanije Enker, Europa Trade, Medena-Comerc i Inox Ajanović, dok su u kategoriji malih firmi među 100 najuspješnijih našle su tri kompanije iz Tešnja: Euro Kantić, Hrast i Adi Mark.



“Sastanak smo iskoristili za razgovor na temu budućih planova, izazova koji stoje pred nama na putu prema EU. Iskoristištio sam priliku da potvrdim punu opredijeljenost da nastavimo uspješnu saradnju javnog i privatnog sektora kroz dijalog i partnerstva”, istakao je načelnik Huskić. Dodao je još da se pojedinačni uspjesi kompanija ogledaju kroz stalni rast broj zaposlenih, te da posebno raduje širok spektar razvoja različitih sektora poslovanja kao što su trgovina, metalna, drvna, te prehrambena industrija, itd.



Prijemu su prisustvovali i menadžeri uspješnih kompanija čije je sjedište izvan Tešnja: Hifa Petrol, Klas, Vispak, MS&Wood, Mlin i pekara Ljubače.





Biznis.ba / Klix.ba