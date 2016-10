Aerodrom Tuzla

Na Aerodromu Tuzla planirana je rekonstrukcija i dogradnja zgrade putničkog terminala, a ovaj projekt je nastao kao potreba stvaranja uslova za potrebe putnika koji koriste usluge ovog aerodroma zbog uvođenja novih destinacija i veće frekvencije putnika.

V.d. izvršnog direktora za razvoj i marketing Međunarodnog aerodroma Tuzla Enver Jukanović kaže da je, s obzirom na to da će krajem marta naredne godine na Aerodromu Tuzla biti pozicioniran drugi bazni avion Wizz-aira i da započinju zračne operacije na nove destinacije, procijenjeno da u postojećim kapacitetima putnici neće moći biti adekvatno prihvaćeni te je bilo nužno kandidovati projekt proširenja.



Vrijednost projekta je oko četiri miliona KM, a osim ličnog finansiranja, sredstva očekuju i od Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Federacije BH.



- Realizaciju projekta očekujemo do kraja marta - kazao je za Fenu Jukanović.



S ovog aerodroma do kraja godine najavljena su tri leta. Od 30. oktobra počinju letovi za London, a za Billund (Danska) 31. oktobra. Od 17. decembra počinju i letovi za Berlin.



Letovi će se obavljati dva puta sedmično, srijedom i nedjeljom za London Luton, ponedjeljkom i petkom za Billund i utorkom i subotom za Berlin-Schoenefeld.



Wizz-air je objavio da će bazirati još jedan "airbus A320" zrakoplov u svojoj bazi u Tuzli. Od marta 2017. godine aviokompanija će pružati svoje usluge iz Tuzle za Keln, Fridrihshafen i Nirnberg u Njemačkoj, za Bratislavu u Slovačkoj i Växjö u Švedskoj.



Novi avion će omogućiti Wizz-airu i povećanje broja sedmičnih letova na postojećim rutama iz Tuzle za Eindhoven, Gothenburg, Malmo i Frankfurt Hahn.

