Gradnja ceste koja će jedini bosanskohercegovački grad na moru povezati s unutrašnjošću zemlje trebala bi početi naredne godine, jer saobraćajnica do Stoca predstavlja put koji znači život za Neum.

Turisti do Neuma najčešće idu preko Metkovića, jer se za više od 30 godina Neum Stocu približio za pet kilometara.



Iz Cesta Federacije Bosne i Hercegovine naredne godine najavljuju gradnju ove saobraćajnice čija procijenjena vrijednost iznosi 87 miliona KM.



"Planirano je da se izgradnja ceste Stolac-Neum finansira kreditom Evropske investicijske banke i Svjetske banke (EIB i WB), a planirana sredstva za izvođenje radova i nadzor po dionicama izvodit će se u tri etape. Prva predstavlja završetak radova na dionici Kiševo - Broćanac i iznosi 6,61 miliona eura, potom izgradnja dionice Broćanac - Cerovica koja košta 21,46 miliona eura i na kraju izgradnja dionice Cerovica - Drenovac čija je vrijednost 12,79 miliona eura", ističu za Klix.ba iz Cesta FBiH.



Procijenjena vrijednost potrebnih sredstava za kompletiranje ceste od Stoca do Neuma iznosi 87 miliona KM, a sredstva za eksproprijaciju i ostale troškove će osigurati JP Ceste FBiH i Vlada FBiH.



Gradnja ceste počinje 2017., a završava 2020. godine



S obzirom na to da je početkom godine Program modernizacije magistralnih cesta, kojim je obuhvaćen i nastavak izgradnje ceste Stolac-Neum, upućen nadležnim institucijama u daljnju proceduru usvajanja i odobravanja i budući da se procedura nije odvijala planiranom dinamikom, implementacija Programa je odgođena.



Upravo zbog ovoga izvođač radova nije izabran, ističu iz Cesta FBiH, a u toku su pripreme tendera za izvođenje radova na dionici Stari Neum-Kiševo-Broćanac. Ukoliko se osiguraju sredstva za eksproprijaciju projekat bi mogao biti realiziran u roku od četiri godine, a početak radova se očekuje 2017. godine.



Put od Stoca do Neuma za više od 30 godina iznosi 5,1 kilometar, a posljednja velika investicija za ovaj put s dvije trake bila je 1984. godine za vrijeme Olimpijade u Sarajevu , kada se iz pravca Neuma uradio jedan, a iz Stoca 15 kilometara.



Iz Općine Neum podsjećaju da je ova putna komunikacija trebala biti urađena još prije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju (EU) te da je relacija koja će mnogo olakšati život građanima i turistima koji posjećuju Neum.



"Neum se mora povezati sa unutrašnjosti zemlje, odnosno raditi na uspostavljanju putne komunikacije sa Sarajevom, Mostarom, Čapljinom, Stocem. Sadašnja saobraćajnica koja ide u tom pravcu nije u najboljem stanju i turisti je zaobilaze u širokom luku, a stanje na terenu se mora ubrzati“, naglašavaju iz Općine Neum.



Cesta Neum-Stolac predstavlja put koji znači život za Neum



Direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić za Klix.ba kaže da je Neum grad koji se bavi jedino turizmom, te da su stoga neophodne dobre i prohodne saobraćajnice.



"Sadašnji uvjeti ne dozvoljavaju razvijanje Neuma. U Neum se može doći preko Metkovića, ali je riječ o izuzetno lošem putu preko kojeg bi također trebalo zabraniti saobraćanje. Put Neum-Stolac znači život za Neum, a prije nekoliko godina su napravili pet kilometara i na tome se stalo, a kada bi se spojilo sa Stocem to bi zaista bio preporod. Turistička zajednica HNK je radila anketu na području kantona, a građani i turisti su rekli da su im saobraćajnice i načina putovanja do turističkih mjesta kakvo je Neum jedini problem, a na prvom mjestu su istakli cestu Neum-Stolac", kazao je Krešić.



Sada se do Neuma može preko Svitave što predstavlja opasan i nesiguran teren ili ulaskom u Hrvatsku i dolazak jedini bh. grad na moru, a mnogi građani smatraju da je Neum ulaskom Hrvatske u EU došao u određenu fazu zapostavljenosti.





