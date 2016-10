Ilustracija

Svjetska banka predložila je Vladi RS da od 2020. godine ukine putnički željeznički saobraćaj, a ukoliko to ne želi, da investira u modernizaciju lokomotiva i vagona da bi na glavnim linijama mogla da ponudi usluge na višem nivou.

S obzirom na ogromnu kreditnu zaduženost i neizmirene obaveze "Željeznica" i male šanse da iz budžeta RS bude izdvajano više novca za ovo javno preduzeće, prva opcija se čini mnogo realnijom.



Dva kolosijeka kojim mogu krenuti putnički vozovi definisana su u prijedlogu restruktuiranja "Željeznica RS" koji Svjetska banka radi u saradnji sa Vladom.



Stručnjaci Svjetske banke naglasili su da bi, ako bi Republika Srpska primijenila prvi model, odnosno ukinula željeznički putnički saobraćaj, izgubljeni prihod od karata bio minimalan, dok bi bile ostvarene značajne uštede u operativnim troškovima "Željeznica".



- RS ima dobro razvijen drumski saobraćaj i autobuski sektor, koji bi mogao bez problema prihvatiti mali obim putnika koji koriste željeznički saobraćaj - navedeno je u dokumentu Svjetske banke.



U slučaju da se Vlada RS odluči da investira u modernizaciju voznog parka i ponudi usluge na višem nivou na glavnim putničkim linijama, prema procjeni Svjetske banke došlo bi do ogromnog pritiska na budžet.



- Ulaganjem novca u modernizaciju od 2020. godine "Željeznice" bi više novca trošile nego uštedjele, jer su potrebna ogromna ulaganja da bi usluge bile bolje i atraktivnije, što bi privuklo putnike - navedeno je u dokumentu.



Stručnjaci Svjetske banke istakli su da je strateški imperativ "Željeznica RS" da zadrži obim teretnog saobraćaja, od kojeg trenutno ubire najveći dio prihoda i koji pokriva gubitke iz potpuno neisplativog posla sa prevozom putnika.



Restrukturiranjem "Željeznica" predviđeno je da u okviru njih budu osnovana dva zavisna preduzeća, odnosno jedno koje će se baviti operativnim, a drugo poslovima infrastrukture. U krovnom preduzeću bi bile smještene sve zajedničke službe, ali i sektori za opšte, ekonomske i pravne poslove.



Generalni direktor "Željeznica" Dragan Savanović u petak se nije javljao na telefon, a ranije je rekao da će svi prijedlozi Svjetske banke biti detaljno analizirani i razmotreni.



U Ministarstvu saobraćaja i veza RS kazali su da razmatraju prijedloge Svjetske banke i da su iznijeli svoje zahtjeve. Oni će biti uvršteni u konačan dokument o restrukturiranju "Željeznica", koji bi trebalo da bude završen u idućih mjesec ili dva.



Otpuštanje



Rebalansom plana poslovanja "Željeznica RS" za period od 2016. do 2018. godine planirano je smanjenje broja zaposlenih sa 3.115 na 2.800, a taj proces trebalo bi da počne 1. novembra i bude okončan do kraja godine.



Rebalans plana poslovanja prilagođen je novoj sistematizaciji radnih mjesta, koji je izradila uprava preduzeća.







(Glas Srpske)