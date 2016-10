Foto: Ilustracija

Na konkurs za 36 radnika koji će biti angažovani u naplatnim kućicama na dionici autoputa "9. januar" od Prnjavora do Doboja i Centru za održavanje i kontrolu saobraćaja stiglo je 330 prijava, rekao je direktor "Autoputeva RS" Dušan Topić.

Konkurs je zatvoren u četvrtak, ali na adresu "Autoputeva" naknadno je stigao i manji broj prijava putem pošte. - Konkurs je raspisan za prijem 15 radnika i osam vođa smjene na naplatnim kućicama u Prnjavoru i Doboju, dok se ostale pozicije odnose na radna mjesta u Centru za održavanje i kontrolu saobraćaja u Kladarima. Ove sedmice ćemo pregledati pristigle prijave i nakon toga pozvati na intervju kandidate koji su poslali kompletne prijave - kazao je Topić.

Naplata putarine na prvoj dionici autoputa "9. januar" trebalo bi da počne do kraja ove godine.

- Do sada smo održali nekoliko sastanaka u Ministarstvu saobraćaja i veza RS. Sve predradnje za naplatu putarine biće završene do kraja godine i očekujemo da će najkasnije do Nove godine vozači početi da izdvajaju novac za korišćenje ove trase autoputa - kazao je Topić i dodao da još ne zna koliko će iznositi putarina.

Izgradnja druge dionice autoputa od Banjaluke do Prnjavora ide planiranom dinamikom.

- Pri kraju je izgradnja skoro svih većih objekata na toj dionici. Već je počela izrada kanalizacije koja je preduslov za postavljanje završnih slojeva nasipa kako bi se moglo krenuti sa asfaltiranjem. Prvi slojevi asfalta na ovoj dionici su položeni prije dvadesetak dana - rekao je Topić i dodao da očekuje da izgradnja ove dionice autoputa bude završena u roku, odnosno do kraja 2017. godine.

Kinezi

Dušan Topić je rekao da od kineske Eksim banke očekuju da predstavnike RS pozove na pregovore u vezi sa izgradnjom autoputa od Glamoča do Mliništa.

- Kinezima smo predali svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom ove trase i očekujemo od Eksim banke da nas pozove na završne razgovore kako bismo potpisali kreditni sporazum - rekao je Topić i dodao da će ovaj projekat biti predstavljen i početkom novembra u Rigi na sastanku kineskog premijera sa premijerima i delegacijama 16 zemalja istočne i centralne Evrope.



