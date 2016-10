Mehmedalija Rapa

Isplata penzija za oktobar počet će u ponedjeljak, 7. novembra, potvrđeno je za „Avaz“ iz Federalnog zavoda PIO/MIO. Tako će penzije biti obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da najniža penzija iznosi 326,17 KM, zagarantirana 434,90 KM, a najviša 2.174,48 KM.

To što će isplata oktobarskih penzija umjesto petog u mjesecu, kao i do sada, početi s malim zakašnjenjem znaju i u Savezu penzionera FBiH. Kako nam je kazao predsjednik Saveza Mehmedalija Rapa, njihov prijedlog bio je da, s obzirom na to da 5. novembar pada u subotu, isplata počne dan ranije, ali je, kako im je rečeno, zbog nedostatka sredstava odlučeno drugačije.



Ipak, kazao nam je, dobili su uvjeravanja da će isplata svih penzija biti okončana za maksimalno tri dana. S druge strane, istakao je Rapa, penzioneri iz Hercegovine požalili su im se na to da oni koji penzije dobivaju putem „Hrvatske pošte“, na svoja primanja čekaju i po deset dana.



- Imamo sličnih situacija i s pojedinim bankama, gdje od grada do grada isplata, kada govorimo o vremenu, bude različita. U Tuzlanskom kantonu, pak, zadovoljni su sporazumom koji smo postigli s Vladom FBiH. S obzirom na to da su za nas svi penzioneri jednaki, upozorit ćemo Vladu na to da, kada počne isplata, to bude isto i za penzionera u Ljubuškom i onoga u Zenici - iznio nam je Rapa.



