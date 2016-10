Foto: Klix.ba

InAcademy i Finance Academy organizovali su po treći put Sarajevo marketing Summit u kongresnom centru Hotela Hills.

Na cjelodnevnom događaju o glavnoj temi ovogodišnjeg Sarajevo Marketing Summita – Marketing 2020., govorilo je 12 vodećih govornika iz oblasti marketinga, koji su predstavili uspješne priče i primjere koje je lako primijeniti u svom biznisu, i na svojim brandovima.



Zvijezda ovogodišnjeg Summita bio je Robert Craven koji je govorio o tome Šta to drugačije i kako rade vodeći u marketingu kako bi postigli uspjeh danas i sutra? Craven je izvršni direktor kompanije The Directors’ Centre i autor knjige i članaka Kick-Start Your Business, Grow Your Service Firm, Customer is King in Bright Marketing.



Ethem Numić marketing direktor i projekt manager kompanije Violeta izazvao je veliko interesovanje te učesnicima ispričao kako od ideje doći do uspješnog proizvoda i kako s tim proizvodom izaći u svijet. Bilo je ovo interesantno predavanje za sve one koji su željeli upoznati marketinške faktore koji utječu na poslovni uspjeh.



Nove tehnologije, inovativni pristup, marketing budućnosti, izvoz bh. proizvoda na međunarodna tržišta, te način kako ubuduće graditi B2B brandove, bile su samo neke od tema ovogodišnjeg marketing summita, koje su prezentirali vrhunski stručnjaci.



Svoj pogled na marketing, te kako pratiti aktivnosti da bi bili pobjednici, pokazala je i Ivona Janjić - Marketing Communications Director Agrokor group. U prezentaciji smo imali priliku vidjeti menadžerski pogled na marketing i kako najefikasnije rukovoditi svojim proizvodima na više tržišta. Kako organizirati i kako pratiti međunarodne marketinške aktivnosti da bi naše marke na više tržišta postigle rast?



Na Summitu su učesnici dobili ekskluzivni uvid u realizaciju komunikacijskih kampanja prema definiranim ciljnim skupinama u svijetu korištenja novih tehnologija, s posebnim naglaskom na lansiranje sadržaja kojim mogu osvojiti svoju ciljnu skupinu.



Za kraj, Zenit Đozić legenda sarajevskih nadrealista, otkrio je tajnu kako su Nadrealisti osvojili svoju publiku zauvijek i napravili regionalni proizvod, njihovo iskustvo lako se može prenijeti na savremeno poslovanje kompanija, i uspješan put brandova.



Govornici su sa učesnicima podijelili studije slučaja, how-to razgovore i nove spoznaje. Ostvarili su nove poslovne kontakte, učili jedni od drugih, razmijenili iskustva, uvidjeli nova poslovna rješenja te saznali kakav je to marketing budućnosti, i kako preuzeti vodstvo na tržištu u 2020.



Ovogodišnji učesnici na Sarajevo Marketing Summitu su predstvanici sljedećih kompanija, koji su danas najutjecajnije društvo u svijetu biznisa u BiH i regionu:



Medijski partneri:



