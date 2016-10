Foto: Klix.ba

Utvrđivanje vlasnika nad objektom "Estrada", nekada popularnim okupljalištem u samom centru Starog Grada, Kantonu Sarajevo i Općini Stari Grad predstavlja noćnu moru. Kako Klix.ba saznaje, posljednji kupac ove stambeno-poslovne zgrade je Mensura Dautović, vlasnica fiktivne firme koja živi u Crnoj Gori.

Problem predstavlja to što je objekat godinama preprodavan i što je krajnja vlasnica državljanka druge zemlje te domaći organi ne mogu naplatiti poreze i uraditi restauraciju objekta koji predstavlja ruglo u strogom centru Sarajeva.



Prostor nekadašnje Estrade danas je neprepoznatljivi ruševni objekat. Sarajevskoj javnosti je poznato da je Estrada objekat koji je radio i nakon rata te da je njen vlasnik bio Ismet Bajramović Ćelo.



Estrada je 2008. godine prodana Društvu za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge"PRO Investment" d.o.o. Sarajevo koje je registrovano na adresi Ćumurija 1 u Sarajevu. Ono što je zanimljivo jeste da je 2008. godine "PRO Investment" imao samo jednog uposlenog.



Šest godina poslije "PRO Investment" prodao je "Estradu" Društvu za građevinarstvo, ugostiteljstvo, trgovine i usluge "Monteinvest BH" d.o.o Sarajevo koje je također registrovano na adresi Ćumurija broj 1 u Sarajevu.



Prava zavrzlama nastaje kada 2015. godine "Monteinvest BH" prenosi vlasništvo nad "Estradom" u korist kupca "MATE-IN" d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u sarajevskoj ulici Džemala Bijedića. Od tada je država onemogućena da izvrši naplatu bilo kakvih poreza s obzirom na to da "MATE IN" uopće nije poreski obveznik, a svi dopisi koji bivaju upućeni na adresu "MATE-IN"-a bivaju vraćeni.



U koštac sa ovim problemom uhvatila se i Općina Stari Grad koja ima namjeru riješiti problem sa ruševnim objektom koji danas predstavlja ruglo u strogom centru Sarajeva. Utvrđeno je kako Općina ne može rušiti ili vršiti restauraciju objekta s obzirom na to da se on nalazi u privatnom vlasništvu Mensure Dautović iz Bijelog Bolja u Crnoj Gori.



Prema pisanjima Crnogorskih medija Mensura Dautović je sestra Denisa Durovića zvanog Hele koji je označen kao jedan od bliskih saradnika narkobosa Darka Šarića, a koji je 2014. godine uhapšen u zajedničkoj akciji policija Crne Gore i Srbije.



Kako saznajemo, Sektor za inspekcijske poslove Općine Stari Grad u narednih nekoliko dana trebao bi donijeti akt kojim naređuje vlasniku da u skladu sa zakonom očisti i osigura objekat "Estrade" te da ga uredi u datom roku. Ukoliko se Mensura Dautović ogluši na zahtjev Općine, Sektor za inspekcijske poslove će očistiti i osigurati objekat putem nadležne službe, ali na teret vlasnika.



Iz Općine Stari Grad najavljuju da će, u slučaju da Dautović odbije obavezu uplate troškova čišćenja, Sektor za inspekcijske poslove putem Općinskog pravobranilaštva pokrenuti sudski postupak naplate istih.



Objekta nekada popularnog okupljališta danas služi kao odlagalište otpada u kojem se skupljaju psi lutalice i kao utočište za sarajevske beskućnike.



Biznis.ba / Klix.ba