Foto: Arhiv

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH trebalo bi do kraja novembra raspisati javni poziv za izražavanje interesa za istraživanje nafte i plina na području FBiH, a nakon što je naftni gigant „Shell" prošle godine odustao od ovog posla. Potvrdio je to za "Dnevni avaz" Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Razlog zbog kojeg se ovoliko čekalo na raspisivanje poziva, a nakon raskida saradnje sa „Shellom", leži u činjenici da je Vlada FBiH tek prije nekoliko dana imenovala Savjetodavno stručno tijelo za istraživanje i eksploataciju. Članovi ovog tijela su stručne osobe koje će pratiti realizacije cijelog projekta, pa i samu objavu tenderske dokumentacije.



-Sada su se stekli uslovi da raspišemo javni poziv. Na tome se radi. Vjerujem da ćemo do kraja novembra raspisati poziv, jer se izgubilo dosta vremena - kaže Džindić.



Potrebno je da Vlada prije javnog poziva raspiše i poziv za odabir međunarodnog konsultanta koji bi pregovarao s potencijalnim istraživačima nafte i plina FBiH, što će, također, uskoro biti obavljeno.



No, kada je u pitanju iskazani interes za istraživanje, Džindić kaže da je francuski naftni gigant „Total", koji je u pismu namjere najavio da bi u istraživanje nafte na području FBiH uložio milijardu dolara, najzainteresiranija firma koja se do sada javila Vladi FBiH.



„Total" je četvrta najveća naftna kompanija na svijetu, s godišnjim prihodima većim od 250 milijardi dolara i ukupno 100.000 uposlenika. Posluje u više od 130 zemalja širom svijeta. Oni su već nekoliko puta bili na sastancima u Vladi FBiH. Osim "Totala", interes su još pokazale i naftne kompanije" Key Petroulem" iz Australije i "Spectrum" iz Velike Britanije. Sve ove firme već su davno poslale pisma namjere.



Naftna istraživanja, prema odluci Vlade, ali i zainteresiranih firmi, bit će obavljena na području Dinarida, koje obuhvata lokalitet od Bihaća, preko Drežnice, do Stoca, gdje, prema procjenama, postoje nalazišta veća od milijardu barela nafte.



Esad Hrvatović, predsjednik Savjetovanog tijela, rekao je za "Avaz"da je posao komisije, koja bi trebala u narednih nekoliko dana održati i prvi sastanak, da prati kompletnu proceduru u vezi s pozivom.



- Naša je uloga da dajemo i određene preporuke i mišljenja vezano za pripremu tenderske dokumentacije. Vidjet ćemo sve. Malo je sve bilo usporilo, ali Vlada je najavila da će poziv biti raspisan barem do kraja godine - kaže Hrvatović.



