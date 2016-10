Mirko Šarović

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas u Istanbulu da je tokom današnjeg bilateralnog sastanka sa turskim ministrom ekonomije Nihatom Zeybekcijem otvoren razgovor o novoj kvoti izvoza mesa od šest hiljada tona, javlja Anadolu Agency (AA).

U sklopu 2. Trilateralnog poslovnog foruma BiH-Srbija-Turska, koji je održan danas u Istanbulu, ministar Šarović održao je i odvojen sastanak sa turskim ministrom ekonomije Nihatom Zeybekcijem, na kojem je jedna od tema bila i izvoz bh. mesa u Tursku.



"Otvoreni su razgovori o novoj kvoti od šest hiljada tona. Optimista sam i mislim da smo na dobrom putu da iduće godine imamo jedan kontinuitet u izvozu bh. mesa u Tursku. To su svakako dobre vijesti", rekao je Šarović za AA.



Osvrnuvši se i na današnji sastanak u sklopu Trilateralnog poslovnog foruma BiH-Srbija-Turska u Istanbulu, Šarović je istakao kako je trend rasta spoljnotrgovinske razmjene dvije zemlje očit u odnosu na prethodne godine.



"Imamo godišnje povećanje prosječnih 100 miliona dolara s obje strane. Pokrivenost bh. uvoza je oko 60 posto sa izvozom s Turskom. Obzirom da je ta pokrivenost ranije bila samo nekih 20 posto, ja sam lično zadovoljan. Naša razmjena je već premašila 600 miliona dolara na godišnjem nivou, sa Srbijom je svakako mnogo veća”, rekao je Šarović.



U vezi sa trilateralnim susretom, Šarović je kazao kako je zadovoljan nastojanjem ministra Zeybekcija da pruži novu energiju.



"On je zaista taj motor naše nove trilaterale, veliki je privrženik. Mislimo da sa njim možemo mnogo toga uraditi, postoji ta volja. Otvaramo zajedničko trgovinsko predstavništvo. U obavezi smo da Srbija i BiH kandiduju jedan veliki infrastrukturni projekat, regionalni između dvije zemlje, u čije finansiranje bi se uključila i Turska", rekao je ministar Šarović.



Na pitanje kada bi se to moglo očekivati, odgovorio je:



"Ministar Ljajić i ja trebamo raditi sa drugim nadležnim ministarstvima u narednim sedmicama. Turska očekuje naš dogovor. To bi vjerovatno lideri potpisali prilikom sljedećeg susreta u 2017. godini", rekao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.



Biznis.ba / AA