Svjetska banka / Arhiv

Prema Izvještaju o lakoći poslovanja koji je pripremila Grupacija Svjetske banke, države u regiji Evrope i centralne Azije rangirane su među najuspješnijima u unapređivanju.

- Od ukupno 57 reformi, sve osim jedne od 25 država u spomernutim regijama provele su reforme poslovanja u toku prethodne godine - nalazi su Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu "Jednake mogućnosti za sve" (Doing Business 2017: Equal Opportunity for All) koji je danas objavljen.



Četiri države iz ovih regija (Kazahstan, Bjelorusija, Srbija i Gruzija) rangirane su među najboljih deset država prema unapređenjima za ovu godinu, na osnovu poduzetih reformi.



Već drugu godinu uzastopno Kazahstan je (sa sedam poslovnih reformi) vodeća država svijeta prema broju implementiranih reformi. U regiji slijede Gruzija i Bjelorusija s pet i četiri reforme.



Na primjer, Gruzija je provela jačanje zaštite manjinskih investitora povećavanjem prava dioničara i njihove uloge u donošenju bitnih korporativnih odluka, te pojašnjavanjem vlasničkih i upravljačkih struktura.



Najbolje rangirana privreda je privreda Republike Makedonije, koja ima globalni rang 10. Zahvaljujući ranije provedenim reformama, poduzetniku u Makedoniji sad treba samo dva dana za pokretanje poslovanja, što je znatno manje od regionalnog prosjeka od deset dana.



Reforme koje su implementirale države u Evropi i centralnoj Aziji nastavljaju da poboljšavaju poslovno okruženje za poduzetnike. Naprimjer, plaćanje poreza u regiji sad uključuje 18 isplata u prosjeku, što je manje od polovine broja isplata koje su bile potrebne prije pet godina.



- Regija Evrope i centralne Azije je kontinuirano s najvećim prosječnim brojem reformi po državi i ona ide dalje s istim dobrim praksama koje su uspostavljene u državama s visokim nivoom dohotka - rekla je menadžerica projekta Doing Business Rita Ramalho.



U toku prošle godine države iz spomenutih regija su implementirale najviše reformi, globalno, u oblastima plaćanja poreza (ukupno 13 reformi), dobivanja priključka za struju (osam), te zaštite manjinskih investitora (sedam).



Na primjer, Tadžikistan je uveo elektronske račune i omogućio da se putarine plaćaju elektronskim putem. Zbog tih reformi, srednja preduzeća sad obavljaju 12 plaćanja godišnje, u poređenju sa 28 plaćanja ranije. Uz to, iako je Turska povećala stopu poreza na transakcije koji se primjenjuje na čekove, plaćanje poreza je također olakšano uvođenjem elektronskih računa i elektronskog knjigovodstva. Sad preduzeće srednje veličine može da pripremi, prijavi i plati poreze za 217 sati, u poređenju s 226 sati prošle godine.



Ukupno gledano, države navedebih regija imaju dobar učinak u oblasti zaštite manjinskih investitora. Regija također ima dobar učinak u oblasti registracije imovine, a u prosjeku potreban je 21 dan za registraciju prijenosa imovinskih prava, u poređenju s prosjekom od 51 dan na globalnom nivou.



Imaju lošiji učinak u oblasti dobivanja priključka za struju. Na primjer u Tadžikistanu postoji mnogo procedura koje su neophodne da bi se dobio priključak na mrežu za snabdijevanje električnom energijom, a cijena iznosi više od 740 procenata po glavi stanovnika. Uz to, na Kosovu, poduzetnici su se u toku 2015. suočili sa 51 slučajem nestanka električne energije.



Ovogodišnji izvještaj uključuje prvi put dimenziju rodnih pitanja u okviru tri indikatora (početak poslovanja, registracije imovine, te provođenje ugovora). Jedino u regiji Evrope i centralne Azije nema prepreka za žene u oblastima koje su mjerene u okviru izvještaja. Naprimjer, u svakoj državi regije žene mogu pokrenuti poslovanje na jednak način kao i muškarci.



Izvještaj uključuje i proširenje za indikator plaćanja poreza, koji sad pokriva procese nakon prijavljivanja poreskih obaveza kao što su poreske inspekcije i povrat PDV-a. Države u Evropi i centralnoj Aziji imaju dobar učinak u tim oblastima, ali ima i izuzetaka.



- Naprimjer, u BiH period za ispunjavanje obaveza koje se odnose na povrat PDV-a je dug, kao i period za izvršavanje poreske inspekcije u Turskoj - saopćeno je iz Svjetske banke.



Biznis.ba / FENA