Foto: Anadolija

Bosna i Hercegovina ima problema kada su u pitanju investicije, ali to nisu problemi koje je nemoguće prevazići, poručeno je danas u Istanbulu na panel diskusiji "Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina: Razvoj u saradnji i finansiranje novih poduzetništva", održanoj u okviru 2. Trilateralnog poslovnog foruma Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, javlja Anadolu Agency (AA).

Forum u Istanbulu organizuju Odbor za međunarodne ekonomske odnose Turske (DEİK), sa partnerima iz Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) i Privredne komore Srbije (PKS).



Predsjednik ekonomskog vijeća DEIK-a između Turske i BiH Muzaffer Cilek u svom izlaganju istakao je kako ekonomija Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina bilježi rast oko tri posto, što je, kako je istakao, za investitore vrlo značajno.



“U BiH u posljednim godinama isto tako zabilježen je i porast u broju turista koji obilaze tu zemlju”, naglasio je Cilek.



U tom smislu, Cilek je istakao kako BiH predstavlja zemlju koja očekuje svoje investitore u sektoru turizma, zimskog turizma, hotelijerstva.



”Bosna i Hercegovina je ima i veliki energetski potencijal, no iskorištava se samo 35 posto ukupnog potencijala”, rekao je Cilek, te dodao kako je moguće razviti investicije u ovim sekotirma.



Cilek je poručio i turskim investitorima kako poduzetnici iz BiH žele sarađivati sa turskim poduzetnicima, na području BiH, na području Turske, ali i na trećim tržistima.



- U Srbiji lako pronaći kvalitetnu radnu snagu-



Kenan Bozkurt, generalni direktor Halkbank a.d. Beograd, govorio je o svojim iskustvima u Srbiji i glavnom gradu ove zemlje, kazavši kako ova banka ima 28 poslovnica širom Srbije, kao i da je posljednja otvorena u Novom Pazaru.



Bozkurt je kazao kako je Srbija vrlo povoljno tržište u smislu pronalaska kvalitetne radne snage, posebno naglasivši dobro poznavanje engleskog jezika. Prema njegovim riječima, dolazak HalkBanke nakon Makedonije u Srbiju ocijenio je kao vrlo važan strateški korak.



- Investicijama smanjiti nezaposlenost u BiH-



Generalni direktor Ziraat Bank Bosnia iz Sarajeva Ali Riza Akbas također, je govorio na panelu te kazao kako četiri godine živi i BiH, i da prije svega mnogo voli tu zemlju.



Kada je u pitanju bankarski sektor, Akbas je naglasio kako u BiH postoji ozbiljna konkurencija u banarskom sektoru, iako je to jedna mala zemlja.



“Smatramo da u Bosni i Hercegovini ima mnogo toga da se uradi, obzorim na naše historijeske odnose. U BiH pomažemo mnogim firmama u teškoj situaciji i nastaljavamo sa investicijama”, rekao je Akbas.



Dodao je kako su investicije bitne ponajviše i radi smanjenja stope neazaposlenosti u toj zemlji.



“Koliko god više investirali smanjit ćemo nezaposlenost. Mi imao 30 poslovnica u BiH, otvorili smo i poslovnicu u Banja Luci. Želimo ostvariti i veći rast. Bosna i Hercegovina nama odgovara kao lokacija i nastavljamo investirati”, rekao je Akbas, podjsetivši i na implementaciju kreditne linije Republike Turske, koja je bila namjenjena manjim preduzećima.



Kada je u pitanju investiranje, Akbas je naglasio kako su poljoprivreda, stočarstvo, turizam, vrlo bitni sektori u BiH, kao i tekstil, obzirom da zemlja graniči sa članicom EU-a, Hrvatskom.



U BiH ima problema, ali to nisu problemi koji se ne mogu prevazići”, zaključio je Akbas.



Forumu prisustvuju i ministar ekonomije Republike Turske Nihat Zeybekci, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović te potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.



Učesnici će imati priliku predstaviti svoje projekte, diskutovati o mogućnostima međusobne saradnje, te ukazati na aktuelne probleme privrednika triju zemalja.



Privrednici Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske učestvovaće i u bilateralnim razgovorima sa potencijalnim partnerima koji su planirani za popodnevni dio programa Foruma.



Prvi Trilateralni poslovni forum BiH, Srbije i Turske održan u oktobru 2015. godine, u glavnom gradu BiH Sarajevu.



Biznis.ba / AA