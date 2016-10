Foto: Anadolija

U Istanbulu će danas biti održan 2. Trilateralni poslovni forum Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, koji organizuju Odbor za međunarodne ekonomske odnose Turske (DEİK), sa partnerima iz Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) i Privredne komore Srbije (PKS), javlja Anadolu Agency (AA).

Forumu prisustvuju i ministar ekonomije Republike Turske Nihat Zeybekci, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović te potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.



Pored zvaničnika iz tri zemlje, današnjem forumu će prisustvovati i oko 150 privrednika iz tri zemlje. Inače, danas će uz prisustvo trojice ministara biti otvoreno i zajedničko privredno predstavništvo Srbije i BiH u Istanbulu.



Predsjednik privrednog vijeća DEIK-a između Turske i BiH Muzaffer Cilek kazao je kako je ovo jedan veliki dan i susret velikog broja poduzetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske.



- Turski poduzetnici žele investirati na Balkanu -



“Turski poduzetnici žele investirati na Balkanu, a BiH i Srbija zemlje su koje se ističu na Balkanu”, rekao je Cilek, dodavši kako se nada da će današnji forum biti prilika da se unaprijedi Sporazum o slobodnoj trgovini, ali isto tako uklone prepreke poduzetnicima koji žele investirati.



Predsjednik Ekonomskog vijeća DEIK-a između Turske i Srbije Aleksandar Međedović za AA je rekao kako je koncept trilaterale osnovan da unaprijedi saradnju tri zemlje na međusobnom i međunarodnom nivou.



“Okvir ove godine je potpuno drugačiji obzirom da se u Srbiji povećao nivo turskih investicija, petostruko ili šestostruko. U BiH isto tako je prisutan jedan dobar put”, reko je Međedović, te dodao: “Uvek je značajno ako se sastaju države, kad se sastanu dve je značajno, a kamoli tri. Imat ćemo oko 150 privredinka iz tri države. Mislim da je to uspeh”.



Na pitanje koliko trilaterala može doprinijeti boljoj saradnji Srbije i BiH, istakao je:



“Verujem da i privredna i generalna saradnja između BiH i Srbije je odlična, mimo nekih drugih događanja na političkom ili drugom planu. To su komšije prvog ranga, koji dele granicu, veliku tradiciju trgovine i tokom perioda jedne države Jugoslavije, a i danas kao dve odvojene države. Podrška jedne treće države, bila to Nemačka, Amerika, Kina, ili u ovom slučaju Turska je uvek dobra. To je pokazatelj da mogu surađivati i izvan regiona”, poručio je Međedović.



Učesnici će imati priliku predstaviti svoje projekte, diskutovati o mogućnostima međusobne saradnje, te ukazati na aktuelne probleme privrednika triju zemalja.



Privrednici Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske učestvovaće i u bilateralnim razgovorima sa potencijalnim partnerima koji su planirani za popodnevni dio programa Foruma.



Podsjećamo da je prvi Trilateralni poslovni forum BiH, Srbije i Turske održan u oktobru 2015. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.



