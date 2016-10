Novoizgrađenom dionicom autoputa "9. januar" još se može voziti besplatno, a tako će najvjerovatnije ostati do kraja ove godine, kada je planirano uvođenje sistema naplate, ali zasad nije poznata cijena putarine.

U Ministarstvu saobraćaja i veza RS rekli su nam da sistem za naplatu putarine na dionici autoputa Doboj - Prnjavor još nije u funkciji zbog želje da se svim građanima i privrednicima neko vrijeme ponudi korišćenje ovog puta bez naknade.



''Pružićemo priliku kako bismo se svi zajedno uvjerili u benefite koje donosi autoput u smislu brzine i bezbjednosti. Tada će svi korisnici autoputa kada se uvede naplata moći odlučiti žele li koristiti autoput sa svim svojim prednostima i za to platiti određenu naknadu ili ne'', kažu u resornom ministarstvu.



Oni dodaju da su aktivnosti u vezi s uspostavljanjem naplate u toku, a u narednih mjesec dana očekuje se donošenje uredbe kojom se utvrđuje visina putarine. U JP "Autoputevi Republike Srpske" rekli su da oni sprovode niz aktivnosti na uspostavljanju sistema naplate putarine na otvorenoj dionici autoputa "9. januar" , na pravcu od Prnjavora do Doboja. ''Naplata putarine na pomenutoj dionici obavljaće se na dva naplatna mjesta, odnosno, na naplatnoj stanici Prnjavor i na naplatnoj stanici Kladari, kod Doboja.



Ovih dana u toku je konkursna procedura izbora i prijema novih radnika, koji će raditi na pomenutim naplatnim stanicama, kao i u Centru za održavanje i kontrolu saobraćaja, čije je sjedište u Kladarima, kod Doboja. Konkurs za prijem radnika zatvoren je 20. oktobra, a u narednom periodu, komisija, imenovana od strane Uprave preduzeća, obaviće svoj dio posla, odnosno otvaranje i pregledanje pristiglih prijava, kao i razgovor s kandidatima, koji ispunjavaju uslove propisane predmetnim konkursom'', saopšteno je iz ovog preduzeća. Oni su dodali da će po izboru i prijemu radnika slijediti obuka, a nakon toga i zvaničan početak rada naplatnih stanica na dionici autoputa "9. januar".



''Prema prvim procjenama, naplata putarine trebalo bi da počne do kraja kalendarske godine, a što se tiče cijene putarine, njenu visinu utvrđuje Vlada Republike Srpske'', istakli u JP ''Autoputevi RS''. Prema riječima vozača Dejana S., dionica autoputa mu za sada skrati vožnju za petnaestak minuta, kada putujem iz Banjaluke za Doboj. "Mnogo je ljepše voziti se kvalitetnijom dionicom. Tako štedite i vozilo i vrijeme'', rekao je naš sagovornik. On smatra da će se pravi efekat od autoputa za građane osjetiti tek kada kompletna dionica do Banjaluke bude gotova.



Biznis.ba / NN