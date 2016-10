Uprava „BH-Gasa", s generalnim direktorom Jasminom Salkićem na čelu, uputila je jučer hitan dopis na adresu premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, ali i na ruke čelnika „Sarajevogasa" i „Toplana", kako bi ih obavijestila na porast nivoa dugovanja ovoj državnoj kompaniji.

Trend rasta



Ovo je prvenstveno urađeno zbog neodrživosti trenutne situacije, s obzirom na to da je za manje od godinu "BH-Gas" snizio cijenu plina za čak 40 posto, dok su dugovanja ovoj kompaniji u porastu, a potrošnja je ostala na istom nivou. S druge strane, "Toplane" su na osnovu odluke Vlade KS za svoje korisnike samo jednom, u februaru, snizile cijenu centralnog grijanja za osam posto.



U dopisu koji je u posjedu našeg lista, Uprava „BH-Gasa" obavještava kompanije da na današnji dan „Sarajevogas" duguje „BH-Gasu" 54,8 miliona KM, a da su ta dugovanja na isti dan prošle godine bila 47,2 miliona KM.



- Iz ovog pregleda može se vidjeti da je dug „Sarajevogasa" kompaniji „BH-Gas" u odnosu na prošlu godinu u porastu, iako su na svim dosadašnjim sastancima koje smo imali prezentovani podaci da je trend rasta dugovanja zaustavljen - kažu iz „BH-Gasa".



Ističu da je "BH-Gas" u proteklom periodu u kontinuitetu predlagao konkretna rješenja kako da se ovo pitanje riješi. Ali, osim „pogađanja" o stepenu otpisa dugovanja, s minornom uplatom i bez obaveze reprograma, nismo daleko odmakli, navodi se u dopisu.

Salkić nam je jučer potvrdio da već mjesecima traju pregovori kako bi se dugovi sveli na nulu, ali da rješenja nema.



- Politika sniženja cijene plina trebala je proizvesti i umanjenje ukupnog iznosa dugovanja i povećanje potrošnje. No, za godinu pitanje međusobnih dugovanja i dalje je gorući problem - kaže Salkić.



Krajnji potrošači



Ministar Džindić rekao je za naš list da se ova situacija zbog građana i privrede, koji su krajnji potrošači, mora riješiti.



- "BH-Gas" snizio je cijenu gasa da bi se omogućilo da građani i privreda imaju niže troškove za energente. Ali, izgleda da je naša dobra namjera iskorištena radi nečije zarade - kazao nam je ministar Džindić.



Džubur: Izmirujemo tekuće obaveze



Direktor "Toplana" Admir Džubur rekao je za naš list da su dugovanja "Toplana" u ovoj godini čak umanjena za oko 700.000 KM.



- Izmirene su sve tekuće obaveze. Dug od 95 miliona KM nastajao je 20 godina te je predmet međusobnog dogovora između tri kompanije. Razgovaramo o modalitetima kako da on bude vraćen. On sigurno ne može biti vraćen za godinu. Sigurno je da se ovo neće odraziti na krajnje potrošače - kazao je Džubur.





Biznis.ba / Avaz