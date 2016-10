Bruno Bojić

Ambijent za funkcioniranje i rast poljoprivrede Bosne i Hercegovine je zadovoljavajući u odnosu na okruženje, odnosno možemo reći i da je bolji nego u zemljama okruženja, no politički ambijent svakodnevno usložnjava situaciju i investicije u BiH se zaobilaze, a to je nešto na što moramo utjecati svi.

Rekao je to danas novinarima u Sarajevu predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Bruno Bojić, komentirajući stanje bh. poljoprivrede.



Bojić kaže da je zadovoljan vanjskotrgovinskom razmjenom BiH i da ona iz godine u godinu raste.



-Stupanj finalizacije naših proizvoda je sve veći i veći i od 75 do 80 posto pokrivamo evropsko tržište, što znači da imamo certificirane proizvode i usluge. Svakodnevno kroz naša udruženja, odbore, grupacije mnogo toga se radi da bismo na jedan kvalitetan način donijeli niz mjera i zaključaka da se predstavimo na inozemnom tržištu. Naprimjer, ovogodišnji sajam u Kelnu donio je pozitivnu sliku. S Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH investirali smo oko 100 hiljada maraka i pružili šansu našim privrednicima, a tamo je zaključeno 12 miliona eura ugovora o realizaciji drvne industrije – rekao je Bojić.



Predsjednik VTKBiH izrazio je uvjerenje da će ovo „reformsko Vijeće ministara u što kraćem roku učniti sve da bi potpuno približilo poljoprivredu BiH i sve ono što se tiče građana BiH Evropskoj uniji, ustvari ondje gdje i pripadamo“.



- BiH možda ima najkvalitetnije proizvode u svijetu koje treba u izobilju koristiti i dati im prednost i zato pozivam one koji nisu standardizirali svoje proizvode da to učine jer i bh. građani zasigurno žele standardiziran proizvod koji odgovara i standardima EU – istakao je Bojić.



Biznis.ba / FENA