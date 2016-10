Foto: Klix.ba

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je predstavilo softver za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi i web portal namijenjen poljoprivrednicima u FBiH. Ovim potezom bi se trebao urediti sistem poticaja i postati efikasniji i jednostavniji.

Prezentaciju softverskog rješenja održali su predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji i uz tehničku podršku kompanije KING ICT.



Softversko rješenje na web stranici Ministarstva omogućit će povezivanje registara poljoprivrednih gazdinstava i klijenata sa sistemom plaćanja, a kroz njegovu implementaciju će se svakom poljoprivrednom proizvođaču omogućiti da u svakom momentu zna kakav je status njegovog zahtjeva za ostvarivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji kao i sve informacije koje se tiču programa utrošaka, pravilnika i dr.



Resorni ministar Šemsudin Dedić naglasio je kako je od preuzimanja mandata federalnog ministra poljoprivrede jedan od prioritetnih problema za rješavanje bilo uređenje sistema za poticaje. Kazao je da je Ministarstvo formirano prije 18 mjeseci naslijedilo 50 miliona KM dugovanja, od kojih je do sada riješeno 20 miliona. Pored ovoga, zatekli su i veliki broj neobrađenih zahtjeva za poticaje koji su godinama "sakupljali prašinu".



"Prošle godine smo obračunali 82.507 zahtjeva, što pokazuje koliko je složen sistem poticaja u FBiH koji se obrađuju putem općinskih i kantonalnih službi i dostavljaju na federalno ministarstvo, a naše kontrole su pokazale veliki broj propusta", rekao je Dedić.



Sudovi su u 18 mjeseci donijeli više od 30 presuda kojima su dokazana nezakonita korištenja sredstava iz poticaja, a poljoprivrednici koji su se bavili malverzacijama su osuđeni i mnogima od njih je nametnuta trogodišnja zabrana bavljenja poljoprivredom.



Dedić je objasnio da je novi softverski sistem sličan sistemu kakav se primjenjuje u Hrvatskoj i ukoliko implementacija u FBiH bude slična načinu na koji se on implementira u susjednoj zemlji, 80 posto problema vezanih za poticaje u poljoprivredi bi moglo biti riješeno. To znači da se više ne bi dešavali slučajevi kao što su oni u kojima poljoprivrednici prijavljuju manju površinu zemljišta kako bi zaprimili veći iznos poticaja, istaknuto je danas.



Poljoprivrednici će uskoro biti u mogućnosti da prate status svog zahtjeva za poticaje putem web stranice Ministarstva. Ovakav sistem bi trebao doprinijeti da sredstva koja se izdvajaju na vrijeme dođu u prave ruke.



Biznis.ba / Klix.ba