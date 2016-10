Željeznice RS

Po svemu sudeći, najave o otpuštanju i više od 300 radnika "Željeznica Republike Srpske" neće se ostvariti. Ova informacija je za "Nezavisne" potvrđena juče sa više relevantnih strana.

Kako kažu, budući da ni sama sistematizacija preduzeća još nije izvršena, veoma je teško govoriti o veličini potencijalnog viška radnika. Ipak, koliko god da ga bude, do rješenja, a ne otpuštanja, moglo bi se doći na dva načina.



Prvi je, kako objašnjavaju, izmjena Zakona o prijevremenom odlasku u penziju. Po sadašnjem zakonu pravo da zbog beneficiranog radnog staža u penziju odu i prije nego što navrše potrebne godine imaju samo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.



"Zašto samo policajci mogu u penziju sa 40 godina staža, bez obzira na godine starosti. To je klasična diskriminacija, ne rade samo oni naporno, ne daje se beneficirani radni staž za neki posao bez razloga. Imam informacije da će se tražiti da se to promijeni, te bismo se i mi na taj način mogli velikog broja radnika osloboditi na prirodan način", kazao je Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS. On kaže da su predstavnici sindikata razgovarali sa novom upravom u ovom preduzeću i dobili informacije da niko od njih nije za otpuštanje. Ukoliko bi nadležni imali sluha, te promijenili zakon, ŽRS bi već na osnovu toga mogle uhvatiti zalet u novi početak.



"Poslije izmjene zakona, ako bi još radnika bilo višak, kod njih bi se mogla uraditi prekvalifikacija", kaže Marin. Ovu informaciju je djelimično potvrdio i Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, koji je rekao da se "trči pred rudu" sa pričama o otpuštanju radnika u ovom preduzeću. "U ovom trenutku ne možemo govoriti ni o kakvim otkazima. Kada sve bude konkretno, onda ćemo pričati šta i kako dalje", poručio je Trninić. Ratko Đuričić, predsjednik Nadzornog odbora ŽRS, ističe kako se reorganizacija mora sprovesti u najkraćem roku, ali da niko od radnika neće ostati na ulici, to je sigurno.



"Generalno se sve mora vrlo brzo provesti, jer se ne može davati 70 odsto čitavog prihoda na plate. Koliko znam, postoji sedam ili osam postupaka koji se mogu primijeniti u ovakvim slučajevima", kaže Đuričić. Situacija u ŽRS generalno gledano i dalje nije dobra. Kako saznajemo, preduzeću će na osnovu tri zajedničke tužbe radnika koje su presuđene u njihovu korist u narednom periodu biti blokiran račun. Jednu tužbu je zajedno podiglo sedam radnika, druge dvije njih dvadesetak.



Ono što je pozitivno u ovome svemu je što su dugovanja po ovim tužbama ne prevelikih 40.000 KM, koje se relativno brzo mogu isplatiti. Ipak, Marin smatra da se ŽRS mogu spasiti sudbine skoro svih javnih-državnih preduzeća samo ako bude političke volje. "Stalno pričaju kako para nema, a nikome od političara nije smanjena plata, nije im kasnila. Sva ušteda ide preko običnog radnika, neka se odreknu dijela zarade, smanje razne troškove i ostvare uštedu koja se može iskorisiti u dobre svrhe", kaže on.



Biznis.ba / NN