Od 30. oktobra ove godine, putnici iz BiH moći će letjeti i u London s Aerodroma Tuzla. Bit će to deseta destinacija do koje se može stići iz Tuzle.

U martu iduće godine u tuzlansku bazu će stići i novi avion, a planirano je i otvaranje 36 novih radnih mjesta, kao i povećanje prometa za trenutne destinacije.



Ovime će se sa Aerodroma Tuzla omogućiti letovi do još šest evropskih destinacija, najavljeno je iz Wizz Aira.



Od kraja oktobra ove godine, putnici će tako iz Tuzle moći slijetati na londonski aerodrom Luton, a od marta 2017. u Bratislavu, Köln, Friedrichshafen, Nürnberg i Växjö.



U prvih devet mjeseci ove godine kroz Tuzlanski aerodrom je prošlo 231.000 putnika. Planom rada očekuje se rekordan broj putnika do kraja godine, između 305 do 308 hiljada, potvrdio je Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.



Potpisivanjem ugovora sa Wizz Air-om za baziranje još jednog aviona krajem marta 2017. godine smanjeni su kapaciteti terminalne zgrade aerodroma, tako da je u toku izrada idejnog rješenja za njenu rekonstrukciju i proširenje.



Plan je da se projektira i izgradi zgrada koja nesmetano može obavljati servis putnika i prtljaga za oko 700 do 800 hiljada putnika na nivou godine. Ovime će se moći opslužiti dva aviona u jednom satu.



Za ovu investiciju aerodrom će kroz kreditna sredstva osigurati pedeset posto novca, a za preostali iznos bit će potrebna pomoć federalne i kantonalne Vlade.





