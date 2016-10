Foto: Anadolija

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), organizacija koja podržava ekonomski razvoj regije kroz pružanje usluga malim i srednjim preduzećima i drugim subjektima u ruralnim sredinama, preselila je svoje poslovne prostorije u selu Krnete kod Laktaša.

I dok mnogi radije biraju put u suprotnom pravcu - sa sela u grad, CERD je u Krnetama, udaljenim oko 30 kilometara od Banjaluke, renovirao objekat škole izgrađene 1932. godine koja nije korištena prethodnih 40 godina. Tako će u budućnosti 14 zaposlenih u ovoj organizaciji svakodnevno raditi na selu, a sve u cilju približavanja korisnicima usluga.



"CERD je jedinstvena inicijativa koja služi za unapređenje ekonomskog i ruralnog razvoja i ono što je veoma interesantno i zanimljivo je da mi pokušavamo da ruralni razvoj sagledavamo integralno i to je upravo razlog zašto smo odlučili da iz gradske dođemo u jednu seosku sredinu i da renoviramo objekat stare škole i da ga stavimo u novu funkciju", izjavio je za Anadolu Agency (AA) Miodrag Matavulj, direktor CERD-a.



Stara škola u Krnetama izgrađena je doprinosom i radom lokalnog stanovništva, a obnovu je u najvećoj mjeri finansirala Evropska unija.



- Centar u službi cijele regije -



"Ovo je jedna od prvih škola u banjalučkoj regiji koja je izgrađena na takav način gdje su se ljudi u selu organizovali da naprave sebi instituciju lokalnog karaktera koja će omogućiti edukacije i obrazovanje. Nažalost, posljednjih 40 godina ovaj objekat je bio napušten, prepušten zubu vremena. Ono što smo uvidjeli je da je dobro pozicioniran, da se nalazi u centru jednog regiona gdje je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, ali i gdje postoje druge mogućnosti kao na primjer ruralni turizam ili bavljenje drugim aktivnostima i zato smo odlučili da renoviramo i napravimo moderan Centar za ekonomski i ruralni razvoj koji će služiti čitavoj regiji", kazao je Matavulj.



Istakao je da i je lijepo sjediti u gradu i da odlazak na selo sa sobom vuče određene poteškoće, ali sa druge strane, to su i ogromne prilike.



"Mi smo jedina organizacija u BiH koja je ovo uspjela, da na takav način funkcioniše i vjerujemo da će to biti prepoznato i to daje mogućnosti da se razvijaju kvalitetni projekti i da na taj način u stvari manji komoditet koji imamo radeći na selu bude zadovoljen kroz druge vidove zadovoljstva na poslu i prilike koje se pružaju. Imamo namjeru da ovdje napravimo određena eksperimentalna polja da omogućimo mladim ljudima, pogotovo djeci osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, da dođu da se upoznaju sa poljoprivredom, organskom proizvodnjom, tradicijom naših krajeva, i to će omogućiti da se i mi osjećamo srećnije da nam bude ljepše raditi ovdje u ovoj sredini", rekao je Matavulj.



Bojan Ćikić, projektni koordinator u CERD-u, rekao je iako su promjene ponekad teške zaposleni u ovoj organizaciji novu lokaciju doživljavaju kao veliki izazov. Za rad u Krnetama potrebna dodatna organizovanost, ali sa druge stane, imaće priliku svakodnevno razgovarati sa korisnicima,



"Upravo to i jeste vizija CERD-a, da budemo bliže korisnicima da slušamo njihove potrebe i da na osnovu njihovih potreba razvijamo programe koji bi zadovoljili njihove potrebe i kako bi stvorili uslove da dođu do zaposlenja ili samozaposlenja u ruralnim područjima", kazao je Ćikić.



Naglasio je da je ruralna sredina i selo daju prirodni ambijent za kojim se globalno teži.



"Mi želimo da ovdje pored prirodnog ambijenta napravimo različite sadržaje koji će omogućiti ljudima da dolaze i da na neki način dobiju određene korisne informacije za same ekonomske aktivnosti, a između ostalog, da na neki način i uživaju", dodao je on.



Sandra Josović, odgovorni urednik časopisa "Agroplaneta" čija je redakcija u sklopu CERD-a, istakla je da jako voli selo i prirodu pa su za nju prednosti rada u Krnetama brojne.



"Iako nas dosta ljudi pita kako možemo svaki dan putovati na selo moram reći i u većom gradovima putujete na posao i više od pola sata, nije ovo tako daleko od grada, a pruža nam brojne prednosti, pruža nam mir, živite u skladu sa prirodom, imate jednu toplu radnu atmosferu. Svima bih preporučila da ukoliko imaju mogućnosti, na neki način, da se povežu sa selom. Mi smo imali tu sreću da je naš objekat sada renoviran u selu Krnete i stvarno sam sretna zbog toga i uživam", rekla je ona.



Objasnila je da je "Agroplaneta" jedinstven magazin u BiH, koji se distribuira na području cijele države i namijenjen je ruralnom razvoju.



"U našem fokusu su poljoprivrednici i mi želimo da budemo alat kojim će se čuti njihov glas i oni će ostvarivati neka svoja prava. Nama je drago da redakcija jednog takvog magazina može da bude na jednom ovakom mjestu. To je u skladu sa našom misijom - da sela ožive, jer stvarno smatramo da je poljoprivreda velika razvojna šansa BiH", rekla je Sandra Josović.



Miodrag Matavulj je objasnio je da CERD zajedno sagledava i ekonomski razvoj i razvoj poljoprivrede, ali i sve druge potrebe koje su neophodne stanovništvu koje živi na selu. Tako su razvili set usluga za ruralno stanovništvo i za mala i srednja preduzeća kako bi unaprijedili njihovo poslovanje da bi njihovi proizvodi bili konkurentni na tržištu i kako bi pronašli nova tržišta, odnosno bili spremni za izvoz.



- Uskoro na policama tržnih centara jabuka "Domestica" -



"Sa druge strane, cilj nam je pomoći poljoprivrednim proizvođačima da bolje prodaju svoje proizvode, da koriste savremenu tehnologiju proizvodnje i da drugim aktivnostima unaprijedimo život ljudi na selu", rekao je Matavulj.



Prema njegovim riječima, CERD je regionalna institucija koja pokriva četiri partnerske opštine Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac, ali u mnogim svojim aktivnostima ova organizacija pokriva čitavu BiH.



Kao jedan od značajnih projekata ove organizacije Matavulj je naveo razvoj brenda "Domestica".



"U ovom projektu želimo da okupimo poljoprivredne proizvođače oko sertifikovane proizvodnje jabuke i kao prvi domaći brend, prva domaća jabuka koja je sertifikovana po principu integralne proizvodnje će biti sada na tržištu u velikim tržnim centrima", objasnio je on.



Ovaj brend garantuje "sljedivost" proizvoda, odnosno da se zna čiji je proizvod, kao i standardi po kojima je proizveden, da je higijena proizvoda na veoma visokom nivou, kao i kvalitet, a upotreba pesticida je smanjena na najmanju moguću mjeru.



