Kolina

Koncesija za gradnju MHE "Jabuka" na rijeci Kolini na lokalitetu Jabuke kod Ustikoline dodijeljena je u julu ove godine sarajevskoj firmi EKO-REM na period od 30 godina. Vrijednost ukupne investicije procijenjena je na 2,3 miliona KM, a prema ranijim najavama izgradnja je trebala početi u oktobru. Ipak, postoji zabrinutost šta će se desiti sa kulturno-historijskim naslijeđem na tom području.

Ugovorom je predviđena izgradnja postrojenja instalirane snage od oko 700 kW sa godišnjom proizvodnjom od 3,1 GWh električne energije.



Kantonalno ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Općini Foča u FBIH organiziralo je javnu raspravu o procjeni utjecaja izgradnje MHE na okolinu. Predstavljen je elaborat i plan upravljanja otpadom, a tokom rasprave ukazano je na nekoliko ozbiljnih propusta u pristupu ovoj problematici.



O manjkavosti elaborata koji pored tehničkih karakteristika o objektu minihidroelektrane ne pruža dublji uvid u stvarni utjecaj na teren I prirodu ukazali su ovom prilikom članovi Udruženja Kulturna baština BPK Goražde.



"Mi smo opravdano zabrinuti šta se može desiti sa kulturnim naslijeđem na ovom području", kaže Eldin Baljević, predsjednik Udruženja.



Tvrde kako se iz elaborata uopće ne vidi da se na području Modrog polja nalazi Nacionalni spomenik BiH. Također brine ih činjenica da se predviđa izgradnja cjevovoda u sklopu gradnje hidroelektrane, zahvat koji će neminovno zbog prisustva teških mašina kojima će biti rađeno ukopavanje cjevovoda i izgradnja servisnog puta, dovesti do degradacije zemljišta.



"To će dovesti do potkopavanja i erozije tla. Kulturno naslijeđe Modrog polja se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Koline i makadamskog puta i prijeti mu opasnost od oštećenja i uništenja. Autor elaborata uopće nije koristio tekst Odluke o proglašenju Nacionalnog spomenika BiH na području Modrog polja u kojem su jasno definisani stavovi i mjere zaštite. Sama gradnja servisnog puta i cjevovoda narušava krajolik područja radi gradnje određenih betonskih podzida", smatra Baljević.



Pojašnjava da rijeka Kolina na tretiranom području, gdje će se graditi cjevovod u dužini od tri kilometra, prolazi kroz Modro polje koje ima poljoprivredno zemljište.



"Na ovom području tokom ljetnog, jesenjeg i zimskog perioda je smanjen protok i izgradnjom cjevovoda došlo bi do gubljenja rijeke, isušivanja korita jer će prolaziti kroz cjevovod, što bi za posljedicu imalo da čitavo području ostane bez vode. Ovim bi se nanijela nenadoknadiva šteta po cjelokupno prirodno naslijeđe i stanovništvo koje je naslonjeno na rijeku Kolinu", tvrdi Baljević.



Ističe kako elaborat ima 31 stranicu te da je za Udruženje Kulturna baština posebno važan "Pregled mogućih utjecaja zahvata na okoliš".



"U elaboratu se konstatuje da je lokacija slabo naseljena, a kao razlog navodi se slaba privredna aktivnost na području općine. Navodi se da realizacija projekta izgradnje elektrane i proizvodnja energije iz prisutnog hidropotencijala, podrazumijeva određenu privrednu aktivnost, te da je to pozitivan efekt na stanovništvo. Dalje iz teksta vidimo i uticaje na floru, faunu, zemljište, zrak i vodu gdje se kaže da će doći do poremećaja u ekosistemu, potkopavanja i erozije tla i da nema utjecaja na zrak. Također i MHE neće imati utjecaja na pejzažnu vrijednost. Prilikom ovih navoda u tekstu nema pojašnjenja o kakvim se poremećajima radi u ekosistemu, kolika su potkopavanja i erozija tla, niti na osnovu čega se zaključuje da nema utjecaja na zrak", naglašava Baljević.



S druge strane stanovnici Jabuke zagovaraju gradnju elektrane, a slabostima elaborata i ne pridaju posebnu važnost, bar ako je suditi po onome što se čulo tokom rasprave. Izdavanje okolišne dozvole tek predstoji, a investitori pak smatraju da je potrebno ispoštovati neophodne radnje kako bi se spriječili negativni utjecaji gradnje postrojenja na kulturno I prirodno naslijeđe područja.



Podsjetimo da je prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji najavljeno da će investicija poboljšati energetsku stabilnost te dovesti do novih zapošljavanja.



Biznis.ba / Klix.ba