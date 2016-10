Foto: Avaz

„Elektroprivreda BiH“ (EPBiH) uložila je značajne napore da se intenziviraju radovi na izgradnji hidroelektrane (HE) Vranduk kod Zenice, prve u sistemu EPBiH koja će biti izgrađena poslije 40 godina. Ekipa “Dnevnog avaza” uvjerila se na licu mjesta da su radovi ubrzani i da je već počela druga faza pripremnih radova.

Dužina jezera



Ovo nam je potvrdio i Senad Salkić, izvršni direktor u EPBiH za kapitalne investicije. Završetak radova planiran je u novembru 2019. godine, a izvođač je austrijsko-hrvatski konzorcij “Strabag” i “Končar”.



Ugovor je početkom godine potpisan po sistemu ključ u ruke, a godišnja proizvodnja električne energije iznosit će 100 gigavat-sati. Vrijednost projekta je 112,3 miliona KM, a dužina jezera iznosit će šest kilometara. Salkić kaže kako je najvažnije da su radovi intenzivirani te ističe da su prije tri dana počela postavljanja specijalnih čeličnih konstrukcija u koritu rijeke Bosne, tzv. tapli.



Radnici grade i pomoćne objekte



- Na gradilište su već stigle specijalne konstrukcije kao i specijalna mašina za njihovo postavljanje i taj proces ide svojim tokom. U skladu s dinamičkim planom izgradnje, do početka decembra očekujemo zatvaranje pomoćne brane (zagate) na poziciji glavne brane - rekao nam je Salkić.



Vremenski uvjeti



On nam je pojasnio da radnici užurbano grade pomoćnu predbranu kako bi se voda preusmjerila na drugi tok i kako bi se na suhom terenu kopali temelji za glavnu branu. Istakao je da vremenski uvjeti i vodostaj trenutno pogoduju izvođenju radova i cilj je do početka kišnih padavina i stvaranja velikih voda završiti najveći mogući dio posla.



- Izvodimo radove na izgradnji pomoćnog objekta na desnoj obali gdje je predviđeno smještanje opreme i izvođača radova. U narednom periodu, u okviru pripremnih radova, bit će završena izgradnja potrebnih pristupnih kota i puteva, privremenih objekata i raščišćavanje terena na poziciji velike strojare - istakao je Salkić.



Brojke



112,3 miliona KM vrijednost izgradnje HE Vranduk

19 megavata iznosit će instalirana snaga

100 gigavat-sati bit će godišnja proizvodnja

2019. godine planiran završetak radova

6 kilometara bit će dugo jezero Vranduk

14 metara bit će širina brane

120 metara bit će dužina brane

19 metara bit će visina brane



