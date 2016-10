Zoran Pavlović

Nivo potrošnje administracije, tzv. budžetlija je takav da praktično imamo potpuno otuđene administrativni i izvršni nivo vlasti u odnos na život građana, zbog toga što potpuno su isključene bilo kakve mogućnosti i sposobnosti tih dužnosnika da kreiraju poslovni ambijent i razviju ili pomognu razvoj realnog sektora koji jedini može da stvori višak vrijednosti, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba, ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Govoreći o kontinuiranim političkim krizama koje se na direktni način održavaju na tempo socio-ekonomskih reformi Pavlović ističe da osnovni problem koji imamo u Bosni i Hercegovini je jedan složen sistem administrativno političke organizacije i mnogo nivoa vlasti.



"Ono što je karakteristično pošto ne postoji neki najniži nivou učešća u vlasti, odnosno cenzus kod nas se pojavljuje jako mnogo političkih subjekata i onda se praktično dolazi do situacije da je politička scena zastupljena sa malim strankama i nekoliko velikih a kada se želi formirati koalicija koja bi bila u stanju da podrži izbor rukovodstva vlade, dolazi se do toga da se vrlo teško postiže sporazum oko programskih ciljeva a niko i ne govori o programskim ciljevima nego o ličnim interesima i personalnim riješenjima To sve čini ambijent vrlo komplikovanim pri čemu se sistem u ekonomskom i svakom drugom smislu ne može razvijati", smatra Pavlović.



Komentarišući navode predsjednika Republike Srpske o oduplanom BDP-u RS-u Pavlović kaže da takva ocijena očigledno nije bazirana na statističnim podacima nego na nekim površnim informacijama koje je dobio i koje nisu tačne.



"Možda je duplirana zaduženost Republike Srpske ili neki drugi od tih parametara ali sigurno nije toliki rast BDP-a. Na kraju krajeva najčešće su ljudi u visokoj politici toliko otuđeni da su potpuno van realnog ambijenata u kojem građani žive. Da je pogledao ljude po kontenjerima bilo bi mu jasno koliki je nivo BDP-a", kaže Pavlović.



Pavlović naglašava da je situacija u cjelokupnoj BiH takva da je Reformska agenda jasno dala sliku ambijenta u kojem se BiH nalazi ali što se tiče perspektivnosti ekonomskog razvoja ona je u ovom trenutku vrlo tmurna.



Ipak Pavlović ističe govoreći o jučerašnjem ukidanju zabrane plasmana naših poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište da treba ići u svakom pravcu koji je vezan za prodaju naših proizvoda na stranim tržištima.



"Nažalost imali smo situaciju da je zabrana došla u momentu berbe voća, tako da su praktično svi proizvodi koji se nisu lagerovali završili na smeću. Ono što je se moglo lagerovati to će se moći isporučiti ali ono voće i povrće koje je bilo spremno da avgustu i septembru bude isporučeno na tržište nažalost je propalo, tako da će to pomoći u dugoročnoj perspektivi ali za ovu godinu ta je prilika propuštena", tvrdi Pavlović.



Pavlović se osvrnuo i na sporni Pravilnik o porezu na dohodak u FBIH zbog kojeg su reagirali iz Udruženja poslodavaca FBIH ocijenivši da takav pravilnik ide na štetu realnog sektora i predstavlja dodatno opterećenje na rad, te istakao da je Vlada u želji da dođe do što većeg poreskog zahtvanja novca od kompanija i radnika na pogrešan način pristupila tome problemu.



"Umjesto da se traže mogućnosti smanjenja opterećenja na rad i na plate, tražen je prostor za novo oporezivanje. Te troškove neko mora da plati i zato su poslodaci rekli da će to morati da se odrazi na to što radnici dobivaju kao platu odnosno topli obrok", kaže Pavlović.



Pogrešna je koncepcija opterećivati radnu snagu u realnom sektoru gdje su plate dva puta manje nego u administraciji, kada na jedno radno mjesto postoji ogromna konkurencija, naglasio je Pavlović.



"To definitivno nije u skladu sa Reformskom agendom ali kao što vidite budžetski izdaci se ne smanjuju, već se praktično pokušava na smanjene prihode održati ista isplata a to znači zahvatanje novih poreza od realnog sektora, što je potpuno promašen koncept koji dodatno destimuliše bilo kakav razvoj biznisa koji je neophodan BiH, zakljušio je i razgovoru za Vijesti.ba, ekonomski analitičar Zoran Pavlović.







Biznis.ba