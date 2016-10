Svetlana Cenić

"Optimisti će na kraju reći, pa dosta više, hajmo negdje. Svi će otići, ako se nastavi ovako. Ostat će krug nesnađenih i oni koji više neće imati na čemu da skaču. Niko ništa ne nudi sem katastrofe. BiH se neće spasiti dok ovo sve ne propadne.

Na početku gostovanja u Dnevniku TV1, prije razgovora o ekonomskim temama, Svetlana Cenić je demantirala da osniva novu političku stranku u BiH.



Potezi vlada na svim nivoima u BiH ne vode ka ekonomskom napretku, ocijenila je Cenić. Smatra da činjenica kako neko sa strane mora nametati reforme, govori da ili nešto nije dobro s „učenicima“, ali i sa „učiteljima“, s obzirom da uspjeha nema više od 20 godina.



"Najgora od svega je korupcija koja će na dnevni red izgleda doći posljednja. Građani u narednom periodu neće bolje živjeti. Svako sa svakim već hvata start za 2018. godinu. Samo se priča o novim nametima. Nacrti zakona o bankarstvu su obeshrabrujući za privredu“, poručila je Svetlana Cenić.



Pita se i gdje to neko vidi novih 25 hiljada radnih mjesta, navodno otvorenih u FBiH.



"U Švedskoj ili u Njemačkoj? Gdje se ta radna mjesta nalaze? A i kako je to Milorad Dodik uduplao GDP? Izjava premijera FBiH o 25 hiljada radnih mjesta nije tačna. Ako se neko skine s biroa i ode van zemlje, znači li to da je zaposlen i u kom realnom sektoru? Mnogo je Novalić ozbiljnih stvari iz ozbiljne institucije dao, ali i mnogo neozbiljnih iz ozbiljne institucije dao. Lijepo je to kada neko pravi EPP“, kategorična je Cenić.



Stavrno je loša, sigurna je. Siromaštvo, ogromno.



"Dodikova priča o uduplanju GDP je nešto što on priča nekoj svojoj grupi koja će mu povjerovati. Takvima to može i pričati. Ne interesuje njega moje mišljenje, ali se blamira. Ne bi smio to sebi dozvoliti ozbiljan političar. Pad od tri posto GDP-a je imao 2009. Jeste samo uduplao dug, te smanjio upola standard građanima“, ističe Svetlana Cenić.



U BiH, nastavila je, postoje tri grupe stanovnika – optimisti, budale i političari.



"Optimisti će na kraju reći, pa dosta više, hajmo negdje. Svi će otići, ako se nastavi ovako. Ostat će krug nesnađenih i oni koji više neće imati na čemu da skaču. Niko ništa ne nudi sem katastrofe. BiH se neće spasiti dok ovo sve ne propadne. Dok god je međunarodna zajednica dvostrukih standarda i dok postoji čovjek kojeg su poslali (op. a. – Lars Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH) i koji proglašava državništvo to što se neko sastaje i diluje u kafani, dotle ćemo mi imati propadanje. Sve dok građani ne počnu razmišljati svojom glavom, neće biti bolje", zaključila je Cenić.



