Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je danas da je ukinuta zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusku Federaciju (RF), a što je uslijedilo nakon potpisivanja zajednički usuglašenog Protokola koji se odnosi na saradnju dviju strana u oblasti fitosanitarne zaštite.

Epilog je to intenzivnih aktivnosti nadležnih institucija dviju zemalja na 'otklanjanju smetnji', nakon što je Ruska veterinarska i fitosanitarna regulatorna služba "Roseljhoznadzor" početkom augusta uvela privremenu zabranu na uvoz voća i povrća iz BiH, obrazlažući to nedostacima u radu fitosanitarnih službi u BiH.



Ministar Šarović je izrazio uvjerenje da će novonastala situacija rezultirati umanjenjem šteta voćarima i povrtlarima u BiH te unapređenjem ukupnog fitosanitarnog sistema BiH.



- Novim pravilima u odnosu na raniji način trgovine voćem i povrćem s Ruskom Federacijom definisano je nekoliko novih pravila koja se, u prvom redu, odnose na uspostavu elektronske baze podataka isporuka iz BiH voća i povrća, a koja će služiti za kontrolu/provjeru na dnevnoj osnovi - istaknuo je Šarović na pres-konferenciji u Sarajevu.



Dodao je da će se, istovremeno, upostaviti registar izvoznika iz BiH u RF, ali i registar poljoprivrednika, odnosno proizvođača koji nisu izvoznici za RF, navodeći da će te registre uspostaviti bh. entiteti i Brčko Distrikt BiH, te da će biti objedinjeni u Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH, koja će biti odgovorna za fitosanitarnu i zdravstvenu ispravnost proizvoda koji 'dolaze' iz BiH.



U svrhu realizacije zadataka iz spomenutog protokola, ministar Šarović je dao nalog pomoćniku za poljoprivredu i direktoru Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH da tokom naredne sedmice organiziraju sastanak s nadležnim entitetskim inspektoratima i službama radi preciziranja obaveza i sinhroniziranja djelovanja.



Šarović je iskazao zahvalnost svim nadležnim institucijama i službama koje su bile angažirane na otklanjanju barijera izvozu, ocijenivši da je to primjer kako se zajedničkim angažmanom može prevazići štetna situacija za BiH.



Odgovarajući na novinarski upit u vezi sa nastalom štetom, ministar Šarović je podsjetio da je izvoz voća i povrća u Rusiju u prvih šest mjeseci ove godine bio ravan izvozu za cijelu 2015. godinu.



Kazao je da se ruska strana u međuvremenu uvjerila da BiH ima daleko veće kapacitete za izvoz voća i povrća, te da je procjena da BiH u ovom trenutku može izvesti na rusko tržište voća i povrća u vrijednosti od oko 100 miliona KM, a što je gotovo dva puta više od projektovanog izvoza za 2016. godinu. Dodao je da je utvrđivanje šteta isključiva nadležnost entiteta.



Na upit u vezi s (ne)usvajanjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama na naftu i naftne derivate, Šarović je kazao „da je u Vijeću ministara BiH podržao Prijedlog ovog zakona zato što je dio Reformske agende iza koje su svi stali i pozicija i opozicija, te da taj zakon predstavlja obavezu preuzetu spram Evropske komisije i ključnih međunarodnih finansijskih institucija - WB-a, MMF-a i EBRD-a“.



Precizirao je da je osobno insistirao na uvođenju tzv. „plavog dizela“, a da bi se dio novca vratio poljoprivrednicima, te da je njegova pozicija u pogledu ovog zakona potpuno jasna i otvorena za nove dogovore kako bi BiH učinili kreditno sposobnom i kako bi imala veći kapacitet za ulaganja u infrastrukturni sektor.



Komentirajući upit u vezi s "bjanko certifikatima i pečatima prilikom izvoza voća i povrća u RF“, direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH Radenko Radović je kazao da su inspektorati u nadležnosti entiteta i Brčko Distrikta BiH i da su nadležne institucije djelovale promptno donoseći određena interna akta tamo gdje ih nije bilo, te pooštrili kriterije, svjesni da propusti na tom planu mogu imati ozbiljne posljedice.



Istovremeno, izrazio je uvjerenje da je situacija sada 'pod kontrolom' i da takvih propusta/nepravilnosti više neće biti.





Biznis.ba / FENA