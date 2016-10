Foto: Oslobođenje

Na Jahorini će se danas govoriti o tržištu energenata i o investicijama, ali i o nabavci energije na slobodnom tržištu

Regionalna poslovna asocijacija Biznis plus, uz podršku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, organizuje danas tematski poslovni skup na Jahorini, u hotelu Termag, na kojem će biti govora o tržištu energenata (otvorenost, saradnja, projekti, problemi) i o investicijama (konkretna ponuda, mogućnosti zajedničkog nastupa, finansije).



Zajednički projekt



- Pored razmatranja kako i koliko funkcionišu otvoreno tržište i Energetska zajednica, ovaj skup je dalji pokušaj da unaprijedimo regionalnu saradnju u ovoj oblasti, da kandidujemo nove projekte i razmotrimo izvore finansiranja, kao što su EU fondovi. Vrijeme je da uradimo jedan takav zajednički projekt i kandidujemo ga EU, kazala je direktorica Biznis plus kluba Svetlana Cenić.



Cilj skupa je ne samo otvoriti pitanja i o njima diskutovati nego i uspostaviti saradnju, predstaviti projekte i mogućnosti, ali i otvoreno razgovarati o cijenama bilo u trgovini energentima, bilo kod investicija u smislu šta se nudi, ko su dobavljači i izvođači i kako mogu zajedno raditi.



- Pokušaćemo dati i odgovor kako do sada funkcioniše EZ, zašto kompanije još ne nabavljaju električnu energiju na otvorenom tržištu, posebno zbog toga što je ministar Šarović sada predsjedavajući Energetske zajednice JI Evrope, dodala je Cenić.



Govornici



Na skupu će govoriti Erdal Trhulj, koji radi na primjeni Energetskog sporazuma, te Amer Jerlagić o iskustvu dobavljača na slobodnom tržištu. O preprekama i problemima firmi govoriće Mirsad Šabanović iz ASA Holdinga i Muhamed Pilav, vlasnik kompanije MS&Wood. Neki od govornika su i Đorđe Žebeljan, Nenad Končar i Predrag Savić, a mogućnosti investiranja u BiH prezentovaće FIPA.



Biznis.ba / Oslobođenje