Nermin Džindić

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dobilo je saglasnost od Vlade FBiH za izdavanje energetske dozvole Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH za izgradnju hidroelektrane "Vranduk" na području općine Zenica.

Nermin Džindić, resorni ministar, za "Faktor" kaže da radovi na realizaciji ovog projekta teku po planu, odnosno i brže od zacrtanog.



- Izdavanje energetske dozvole je sastavni dio posla koji radimo, nije to ništa novo. JP Elektroprivreda ima takozvanu privremenu dozvolu koja sada prelazi u trajnu. Ta dozvola će u suštini biti samo dopuna elemenata koji prate taj projekat. Zamolio sam da se u Elektroprivredi uradi planer realizacije projekta „Vranduk" koji će biti na stranici tog preduzeća. Svako će imati pristup i moći će da uđe i vidi dokle smo mi došli sa aktivnostima. Sve će biti javno, transparentno jer mi ne krijemo ništa - govori Džindić.



Naglašava da će se u svakom trenutku moći vidjeti da li se ide ubrzano ili se kasni sa realizacijom.



- Mogu reći da smo u ovom trenutku desetak procenata ispred planiranih aktivnosti. Imao sam pitanje prošle sedmice od jednog kolege, kaže: 'Prošao sam pored Vranduka i vidio jednog čovjeka i jedan bager'. Ne možemo očekivati da će tamo odjednom doći 150 bagera, 300 kamiona i 1.000 radnika. To nije vašar - kategoričan je Džindić.



Prema njegovim riječima, postoje neke pripremne radnje.



- Još jednom da napomenem da sve u vezi s tim projektom teče prema planu i ugovoru koji je potpisan, i svaka aktivnost, tačka tog projekta, analizira se, prati i evidentira - kazao je on.



Dodaje da nema dileme da će projekat biti priveden kraju 2019.



- Naredne godine se može očekivati gradilište u punom kapacitetu. Sada su u toku pripremni radovi, bušotine, ispitivanja, sve što treba. Projekat je potpisan prema sistemu 'ključ u ruke' sa austrijskom firmom Strabag, tu nema nikakve dileme - rekao je Džindić za "Faktor".



Investicija je vrijedna 127 miliona KM.



Biznis.ba / FENA