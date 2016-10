Foto: Ilustracija

Globalna proizvodnja vina ove godine će biti na skoro najnižem nivou u posljednjih 20 godina, saopštila je danas Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV).

Proizvodnja će vjerovatno biti na nivou od 259 miliona hektolitara, što je za pet posto manje nego u 2015. godini. To će biti jedan od tri najslabija rezultata od 2000. godine, navodi se u procjeni koja je predstavljena na konferenciji za novinare u Parizu.



U izvještaju se navodi da su proizvodni rezultati veoma različiti po državama i da je to posljedica uticaja klimatskih promjena.



Italija je vodeći svjetski proizvođač sa 48,8 miliona hektolitara, čime je uspjela da nadmaši Francusku, prošlogodišnjeg šampiona.



Francuska je drugoplasirana sa proizvodnjom od 41,9 miliona hektolitara vina u 2016. godini, što je veliki pad za 12 posto u odnosu na prošlogodišnji rezultat.



OIV očekuje da će, među tri vodeća proizvođača, samo Španija ostvariti rast u 2016. godini, i to za jedan procenat, na 37,8 miliona hektolitara.



SAD su na četvrtoj poziciji sa proizvodnjom od 22,5 miliona hektolitara, što predstavlja povećanje za dva procenta u odnosu na prošlu godinu.



Australija je petoplasirana sa rastom za pet posto, na 12,5 miliona hektolitara.



Biznis.ba / SRNA