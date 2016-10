Foto: Klix.ba

Croatia Airlines, hrvatski nacionalni avioprijevoznik i član Star Alliance, danas je u sarajevskoj zračnoj luci obilježio 20. godišnjicu kontinuiranog letenja na međunarodnoj redovitoj liniji Zagreb – Sarajevo.

Na svečanosti, koja je održana u najvećoj i najvažnijoj zračnoj luci Bosne i Hercegovine, istovremeno je obilježeno i 20 godina uspješne poslovne suradnje Croatia Airlinesa i Međunarodnog aerodroma Sarajevo.



Croatia Airlines obavio je prvi let na redovnoj međunarodnoj liniji Zagreb – Sarajevo u augustu 1996. godine putničkim avionom ATR42 i bio je prvi evropski i svjetski avioprijevoznik koji je sletio u obnovljenu sarajevsku zračnu luku, čime ju je ponovno otvorio za civilni zračni promet.



Od tada pa sve do danas avioni hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika kontinuirano povezuju glavne gradove Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to tokom cijele godine.



"Iznimno smo ponosni što je naš avion 1996. godine prvi sletio u sarajevsku zračnu luku i tako otvorio novo poglavlje u njezinom radu i razvoju. U proteklih dvadeset godina Croatia Airlines i Međunarodni aerodrom Sarajevo zajednički su uložili jako puno stručnog znanja, entuzijazma i upornosti i saradnju smo iz godine u godinu sistemski unapređivali. U tom razdoblju na liniji Zagreb – Sarajevo u avionima Croatia Airlinesa ukupno je prevezeno gotovo milion putnika", kazao je Krešimir Kučko, predsjednik Uprave Croatia Airlinesa.



Armin Kajmaković direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, naglasio je da je

aviokompanija Croatia Airlines jedan od najznačajnijih poslovnih partnera tog aerodroma uvelike zaslužna što je od 1996. godine do danas kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo više od 9,000.000 putnika, te realizirano više od 100.000 aviooperacija.



"Ponosni smo što ove godine dočekujemo 800.000-og putnika, čime ćemo oboriti još jedan vlastiti rekord. Želim naglasiti da Aerodrom Sarajevo kontinuirano radi na realizaciji ambicioznih razvojnih projekata, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge svim našim korisnicima i poslovnim partnerima, među kojima je i Croatia Airlines. Ovom prilikom želim još jednom zahvaliti cjelokupnom kolektivu Croatia Airlinesa na ukazanom povjerenju i uspješnoj poslovnoj saradnji, koju zajednički gradimo svih ovih 20 godina", poručio je Kajmaković.



Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Inzko, istaknuo je još jedan značajan datum u dugoj povijesti Sarajeva je 16. august 1996. godine. To je dan kada je Međunarodna zračna luka Sarajevo ponovno otvorila svoja vrata, nakon što je više od četiri godine bila zatvorena zbog rata u Bosni i Hercegovini. Bio je to znak za građane Sarajeva da je njihov grad na još jedan način ponovno spojen sa svijetom.



"Croatia Airlines i Sarajevo zajednički dijele ovaj dio povijesti, budući da je avion baš te kompanije bio prvi koji je sletio u ponovno otvorenu sarajevsku zračnu luku 1996. godine. Zračna linija između Sarajeva i Zagreba uspješno operira već dvadeset godina i ja vam želim da tako nastavite još mnogo duže", kazao je Inzko.



Prisutnima se obratio i hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini, Ivan del Vechio, koji je čestitao Croatia Airlinesu i Međunarodnom aerodromu Sarajevo na dosadašnjoj saradnji.



Na direktnoj međunarodnoj liniji Zagreb - Sarajevo putnicima je na raspolaganju 13 sedmičnih frekvencija.



"Iz Sarajeva u Zagreb avioni lete ujutro i poslijepodne svakoga dana u sedmici, osim subote kada je planiran poslijepodnevni let. Iz Zagreba u Sarajevo leti se poslijepodne i navečer svakoga dana u sedmici, osim subote kada je planiran večernji let.





