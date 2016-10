T. C.

Iako statistike o broju mladih koji odlaze iz naše zemlje u inostranstvo tražeći posao, bolje obrazovanje ili egzistenciju nisu nimalo pozitivne postoje i sitne, ali značajne brojke onih koji se odlučuju za ostanak i ulaganje svoga vremena, ideja i resursa upravo u BiH.

Prvi regionalni forum inovacija, Sarajevo Unlimited 2016, platforma je koja okuplja ideje, talente, inovacije i najljepše priče o uspjehu Bosanaca i Hercegovaca. Mladi tim koji stoji iz ovog projekta našoj zemlji želi darovati događaj koji će prenijeti sve one poslovne i inovativne priče koje do sada svoje mjesto nisu našle u medijskom prostoru.



Dugoročni značaj ovakvog narativa prepoznale su velike bosanskohercegovačke i evropske kompanije, domaće institucije, ali i pojedinci svjetskog glasa. Jedan od takvih je i naše gore list, najbolji bokser svijeta, Adnan Ćatić koji iza imena Felix Sturm ponosno nosi titule boks prvaka.



U ulozi investitora Ćatić će se po prvi put pojaviti na Sarajevo Unlimitedu, te time ozvaničiti saradnju sa poduzetničkim i inovacijskim centrom Networks, najaviti dva jedinstvena globalna projekte koje radi u našoj zemlji i ponijeti titulu ambasadora prvog regionalnog foruma inovacija, Sarajevo Unlimited 2016.

Kao veliki filantrop i humanista Adnan Ćatić je do sada davao veliki doprinos Bosni i Hercegovini, kako najboljom promocijom tako i ulaganjem u infrastrukturu, biznis, poduzetništvo i mlade ljude.



Razlog zašto je stao iza ovog jedinstvenog projekta krije se upravo u maksimalnoj promociji poduzetništva i potpori koju je voljan pružiti mladim u našoj zemlji.



"Presretan sam što sam imao priliku da upoznam odličnu Networks ekipu i što je upravo Networks mjesto u kojem ću raditi na dva jedinstvena i globalna projekta u narednom periodu. Zaista želim da pomognem mladima i startupima iz Bosne i Hercegovine da izađu na njemačko i međunarodno tržište i svojim investicijama i poznanstvima pomognem da odlične ideje koje naša omladina ima plasiramo gdje i pripadaju – na svjetsko tržište. Sarajevo Unlimited je forum koji je nedostajao BiH i bit će mi zadovoljstvo da kao ambasador, prijatelj i investitor stanem iza ovog velikog projekta", kazao je Adnan Ćatić.



Statrupi iz Networks StartUp akceleratora podržanom od strane EBRD-a, kao i startupi partnerskih inkubatora iz Maribora, Ljubljane, Zagreba, Beograda, Mostara i Tuzle 3.11.2016. godine imat će priliku da u sklopu StartUp Unlimited Stage čuju poduzetnička iskustva iz prve ruke od Felixa Sturma i potencijalnu priliku za investicije.



Prvi regionalni forum inovacija, Sarajevo Unlimited 2016, organizuje se u partnerstvu sa Phillip Morris International, Projektom zapošljavanja mladih (YEP) i Ambasadom Švicarske u BiH, Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu, Microsoftom i AmCham – Američkom trgovačkom komorom u BiH, a forum su podržali Vijeće ministara BiH, Vlada Kantona Sarajevo (Ured premijera Konakovića) i Američka ambasada u BiH. Sponzori foruma su Grad Sarajevo, Mistral, Symphony, Authority Partners, ProCredit Bank, ViaMedia, Telemach, Oracle, Dokukino, Mreža mladih Jugoistočne Evrope (SEEYN), Bisnode i BH Telecom.



Ekskluzivno medijsko pokroviteljstvo su dali Klix.ba, N1, Oslobođenje i Antena Sarajevo.





Biznis.ba / Klix.ba