Foto: Fena

Zahvaljujući Protokolu o saradnji, koji su danas potpisale kompanije Advancing Trade iz Ljubljane i LRC iz Sarajeva, bh. kompanije su dobile novu alternativu za rješavanje naplate međunarodnih potraživanja prema evropskim zakonima i najboljoj praksi, objavile su Poslovne novine.

Ono što će ovim Protokolom odmah biti omogućeno bh. privrednicima je da mogu besplatno dobiti analizu izvodljivosti naplate međunarodnih potraživanja, ukoliko to zatraže od LRC-a.



Protokol o saradnji potpisali su predstavnik Advancing Tradea Miroslav Benicky i izvršni direktor kompanije LRC Emil Kučković koji su istakli da je cilj sporazuma pružiti profesionalnu i kvalitetnu uslugu firmama u BiH koje imaju međunarodna potraživanja prema dužnicima u Evropi, kroz spoj dugogodišnjeg iskustva Advancing Tradea, lidera u toj oblasti na evropskom tržištu, i soficistirane baze podataka i bogatog iskustva koje LRC ima u naplati potraživanja kompanija unutar BiH.



kako je rekao Benicky, kroz saradnju sa LRC-om nastojaće da bh. kompanije što brže dolaze do riješenja i premoste probleme koje imaju sa međunarodnom naplatom potraživanja.



- Sva naplata međunarodnih potraživanja dešava se u državi dužnika, dok se istovremeno kompletna komunikacija s klijentom odvija u BiH. Sve podatke o napredovanju procesa naplate međunarodnog potraživanja klijent iz BiH dobija od kompanije LRC. Ne mora radi toga ići na duga putovanja, niti obavljati komunikaciju sa svojim dužnikom na engleskom. Naš moto je 'da se klijenti fokusiraju na svoj posao, dok mi radimo posao naplate međunarodnih potraživanja za njih' - kaže Benicky.



Kako objavljuju Poslovne novine, kompanija LRC je do sada pokrenula gotovo 150.000 postupaka naplate potraživanja kompanija unutar BiH, bilo sudskim, vansudskim putem, kroz medijaciju ili putem višestrukih otkupnih kompenzacija.



Kučković je naveo da su, prije potpisivanja Protokola o saradanji s Advancing Trade, godišnje pokretali i do 700 postupaka za međunarodnu naplatu potraživanja, bilo da su u pitanju potraživanja bh. firmi od dužnika iz EU ili potraživanja firmi iz EU od kompanija u BiH.



- Jedini smo na tržištu BiH omogućili firmama da budemo njihov partner i pomognemo im da nađu rješenja i dođu do naplate svojih potraživanja, a kako bi bili u mogućnosti da servisiraju redovne obaveze prema dobavljačima. Po našoj analizi, u 90 posto slučajeva razlog neplaćanja je upravo 'začarani krug' dužničko - povjerilačkih odnosa, kada nastaje domino efekt, dok u preostalih deset posto slučajeva ima prevara - kaže Kučković.



Biznis.ba / FENA