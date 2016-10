Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini cvjeta crno tržište nafte i duhana. Dok država uporno povećava akcize, sve više goriva i cigareta neoporezovano se krijumčari i tako gube prihodi Uprave za indirektno oporezivanje. Njeni podaci pokazuju da danas trošimo manje goriva nego 2008. iako imamo 25 odsto više automobila.

Prepolovila se i legalna prodaja cigareta, a posljednje akcije SIPA-e pokazuju da je trgovina duhana ispod ruke unosan posao. Samo 30-ak uhapšenih krijumčara prevarilo je državu za 10 miliona maraka. Zbog crnog tržišta ni posljednje povećanje akciza nije imalo efekta na rast budžetskih prihoda.



“Ono što je dakle činjenica jeste da mi u ovoj godini bez obzira na povećanje akcize u zakonskom smislu imamo prihode po osnovu akciza na duhan i duhanske prerađevine na istom nivou kao prošle godine. I ove akcije su zapravo imale za cilj da se osujeti taj nezakonit način prodaje duhana na tržištu BiH”, rekao je portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.



Na ovaj zaključak još ranije je došao i bivši direktor Uprave Kemal Čaušević. U svojoj stručnoj analizi desetogodišnjeg rada ove institucije zapitao se gdje su nestale dvije i po milijarde maraka od poreza na duhan. Ili je 565.000 ljudi prestalo da puši ili neko razvija unosan biznis i vara državu. Čaušević zaključuje i da se broj prodatih akciznih markica smanjio za 255 miliona, što je pad kakav niko nije očekivao. Prstom opet upire u političare, koje je za osipanje budžeta prozivao i pred bh Tužilaštvom.



“Prije donošenja zakona očekivao se pad potrošnje duhana od 5 odsto tako da pad od 41 odsto nije odraz stvarne potrošnje već najveće poreske erozije od 1996. do danas. Pogotovo što je došlo do najgrublje povrede zakona od strane predsjednika Upravnog odobra uprave Nikole Špirića, a što je direktno prouzrokovalo cijeli manjak prihoda na cigaretama. Ako se trend nastavi do 2015. imaćemo 850 miliona manje prodatih kutija, što je erozija od 2,6 milijardi maraka samo na cigaretama”, smatra Čaušević.



Predviđanja Kemala Čauševića ostvarila su se prošle godine. Efekte povećanja akciza danas nije htio da komentariše bivši šef Savjeta ministara Nikola Špirić.



Bez obzira na ovakve efekte, vlast sprema novi zakon o akcizama koji predviđa još drastičnije povećanje nameta na gorivo, duhan, alkohol i gazirane sokove. Proizvođači bezalkoholnih pića ranije su upozorili na mogući razvoj crnog tržišta čak i kisele vode i gaziranih sokova.



Biznis.ba / Indikator.ba