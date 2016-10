Foto: TV1

Posljednjih mjeseci TV1 se u kontinuitetu nalazi pod pritiscima od strane organizovane kriminalne grupe koju Tužilaštvo BiH procesuira i istražuje u aferi “Gibraltar“, teškoj milione maraka.

Nervoza članova ove kriminalne grupe nam je razumljiva, ali ćemo u sudskoj proceduri zatražiti nadoknadu štete koja se našoj kompaniji nanosi ovim prljavim kampanjama.



Od naručenih tekstova u srbijanskom tabloidu “Informer“, preko tendencioznih priloga NTV Hayat i ATV Banjaluka, pisama medijima i bh. institucijama, statusa na privatnim Facebook profilima do ovih najnovijih medijskih napada, jasno je da se radi o hajci iza koje stoji organizovana kriminalna grupa.



I to ni manje ni više nego upravo od one grupe koja je široj bh. i regionalnoj javnosti poznata kroz aferu "Gibraltar".



Zbog konstantnih manipulacija i laži, kojima je izložena naša kuća, osjećamo obavezu da radi naših vjernih gledalaca i javnosti saopćimo da TV1 pravnim sredstvima odgovara na sve pokušaje diskreditacije kao i na sve lažne navode i klevete koje plasiraju.



Iako smo svjesni činjenice da je pravda spora kada je u pitanju odgovornost "Gibraltaraca" za haos na medijskom tržištu i desetine miliona opranih maraka, sigurni smo da scenarij u kojem će sve to biti zaboravljeno nije moguć i uvjereni smo da će istražni i sudski organi imati zadnju riječ u ovoj aferi.



U posljednjim navodima tabloidnih medija smo optuženi da upravljamo desetinama miliona maraka, pa ovim putem pozivamo upravo te medije da skupa s našom kućom javnosti prikažu bilanse stanja i uspjeha u posljednjih 10 godina.



Ti bilansi će pokazati da TV1 nikada nije ostvarila profit, nego milionska zaduženja zbog odgovornosti prema svojim radnicima i državi, ali će s druge strane biti jasno zašto se u Tužilaštvu BiH sabire profit Gibraltarskih medija.



Svjesni smo činjenice da smo po rezultatima mjerenja manje gledani nego televizije iz afere "Gibraltar", često smo daleko ipod onih koji nas kleveću, jer smo sasvim svjesno odabrali ciljnu grupu kojoj se obraćamo našim ozbiljnim programom, bez rijalitija, farmi, turbo folka i sličnog.



Zato takvi rezultati gledanosti za nas nisu porazni, niti ih se stidimo i ni najmanje nas ne obeshrabruju, naprotiv.



U samo šest godina rada TV1 je svoj imidž među ljudima gradila istinom i transparentnošću, uvijek birajući odgovorne ljude kao i sadržaj koji se emituje na našoj televiziji. TV1 nikada nije i neće ući u kompromis sa suštinom, a to je odgovorno i istinito informirati javnost kao i zabavljati gledaoce primjerenim sadržajem, po cijenu bilo kojih novaca ili rejtinga gledanosti.



Posve je jasno da oni koji su pod istragom, o čemu naša televizija redovno izvještava gledaoce, kao i o svim drugim koruptivnim aferama, bez zadrške i straha, da smo i zbog toga pod pritiskom medija i političara koji na sve načine nastoje skrenuti pažnju medija i javnosti sa višemilionskog kriminala u kojem godinama učestvuju.



Upravo oni koji nas napadaju, došli su na red da odgovaraju, što je na osnovu podataka Interpola prepoznalo i Tužilaštvo BiH i podiglo prve optužnice, a sudeći po tome da su istražne radnje nastavljene, uskoro možemo očekivati i nove.



Činjenica je i da smo prekinuli odnose sa našim turskim partnerom i to jer nismo dozvolili uticaje određene politike na našu uređivačku politiku po cijenu opstanka televizije. Nismo dozvolili traženu smjenu naših urednika, uprkos tome što smo zbog zaštite uređivačke politike i slobode naših radnika uskraćeni za velika novčana sredstva. Upravo slijedi sudska rasprava na osnovu naše tužbe, što je slučaj s kojim su upoznati svi međunarodni faktori, a o čemu ćemo i mi upoznati bh. javnost.



Jasno nam je da iza ovih napada stoje pokušaji pritiska na egzitenciju TV1, ali sa druge strane sve je veći broj klijenata koji podržavaju naš rad. Zbog njih, naših gledalaca i naših radnika - Mi ćemo i dalje raditi ono što najbolje znamo, profesionalno i odgovorno izvještavati bosanskohercegovačku javnost, bez obzira što to smeta kriminalcima, ali i određenim političkim centrima moći koji bi rado uticali na našu uređivačku politiku, navodi se u saopštenju kolegija TV1.





Biznis.ba