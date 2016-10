Ilustracija

Portal CareerCast napravio je listu zanimanja u IT industriji za kojima će iduće godine biti ogromna potražnja.

Proveli su istraživanje na osnovu visine plaća u 2016. godini i važnosti određenih zanimanja u IT kompanijama, ali i rasta potražnje tih zanimanja tokom ove godine. Na kraju su složili popis šest zanimanja u IT industriji za koje se očekuje da će potražnja u idućoj godini biti najveća, piše Business Insider.



6. Sistemski i mrežni administrator - U prosjeku godišnje zarađuju oko 78.000 dolara, a prema procjenama CareerCasta potražnja za ovim zanimanjem će u idućoj godini rasti za osam posto.



5. Analitičar podataka - Godišnje u prosjeku zarađuju oko 128.000 dolara, a procjenjuje se da će potražnja za ovim zanimanjem do 2024. godine rasti za čak 16 posto.



4. Softverski inženjer - Godišnje prosječno zarade oko 100.000 dolara, a potražnja za njima raste i do 17 posto.



3. Analitičar informacijske sigurnosti - Godišnje zarade oko 90.000 dolara, a očekuje se da će potražnja za njima do 2024. godine rasti za 18 posto.



2. Projektanti informatičkih sistema (sistemski analitičari) - U prosjeku godišnje zarade oko 85.000 dolara, a prema projekcijama potražnja za njima će u idućim godinama rasti do 21 posto.



1. Programeri - najtraženije zanimanje u IT sektoru. U ovoj su godini prosječno godišnje zaradili 65.000 dolara. Očekuje se da će potražnja za njima rasti i do 27 posto, prenosi Index.hr.

Biznis.ba